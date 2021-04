Arbeitsagentur fordert Mut zur Ausbildung im EN-Kreis

Ennepe-Ruhr/Hagen. Die Zahl der Ausbildungsstellen sinkt während der Pandemie. Die Arbeitsagentur bietet Unterstützung an.

Etliche Betriebe im Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen stehen in der Corona-Pandemie aktuell vor der Schwierigkeit, dass sie die Produktion aufrechterhalten und die Zukunft sichern müssen. Das Thema Ausbildung spielt vor diesem Hintergrund dann oft eine untergeordnete Rolle. Das lässt sich an der Statistik aktuell deutlich ablesen. Die Zahl der Ausbildungsstellen sinkt, aber auch die Zahl der Bewerber. Es gibt vor allem einen Rückgang an Ausbildungsinteressierten mit Real- oder Hochschulabschluss. Und dazu viele gleichzeitig viele unversorgte Bewerber und unbesetzte Stellen im kaufmännischen Bereich, der eigentlich im Nachfragebereich zu den Top-10-Berufen gehört.

Jugendliche verunsichert

Ohne einen zu tiefen Ritt durch durch die Statistik des Ausbildungsmarktes zu unternehmen, ist es vor allem der Appell der Agentur für Arbeit an die Jugendlichen, der in dieser Zeit wichtig ist. „Für die Jugendlichen geht aktuell der Glauben in den Arbeitsmarkt verloren. Sie wissen in dieser Situation nicht, was sie tun sollen“, sagt Katja Heck, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur in Hagen und auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.

Gleichzeitig treibt ihr Haus die Frage um, wie es auch Eltern nun gelingen könne, die Jugendlichen dabei richtig zu unterstützen. Die Arbeitsagentur selbst hat dafür eine neue Homepage an den Start gebracht (www.jba-hagen.de), die gut sortiert und sehr übersichtlich Antworten auf sämtliche Fragen gibt, die rund um die Themen Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit und weitere Unterstützung aktuell aufkommen.

Unterstützungen

„Wir bieten ein ganzes Paket aus verschiedenen Maßnahmen: Wir unterstützen dich bei der Studienwahl, bei der Suche nach einem Ausbildungsberuf und zeigen dir auf, welche schulischen Möglichkeiten sich dir bieten. Zudem kennen wir uns aus mit Förderungen und rechtlichen Fragen. Wir sehen uns daher als Ansprechpartner für alle Jugendlichen und jungen Menschen in Hagen, die ihre Berufskarriere beginnen möchten“, wendet sich das Team der Jugendberufsberatung dort sehr direkt an die Jugendlichen. Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze“ sichern unterstützt zudem die Betriebe in der aktuell schwierigen Zeit. Auch Arbeitgeber können sich auf der neuen Homepage über diese Themen aus ihrem Blickwinkel informieren. Hinzu kommt: Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Arbeitgebern wird zunehmend digitaler. Eine Herausforderung, der sich die Arbeitsagentur auch technisch stellt und neue Beratungsformate bietet. „Über allem steht aber, dass wir den Jugendlichen und den Betrieben derzeit zurufen, dass sie Mut zur Ausbildung haben sollen“, sagt Katja Heck.