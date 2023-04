Arbeitsamt meldet für Ennepe-Ruhr-Kreis 305 freie Stellen

Herdecke/Wetter. Arbeitskräfte werden hauptsächlich in Industriebetrieben gesucht, aber auch Steuerberater und Anwälte suchen laut Arbeitsamt Assistenzen.

Obwohl die Arbeitslosigkeit vor einem Jahr deutlich niedriger war, profitiert der Ennepe-Ruhr-Kreis von einem Zuwachs an Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Mit rund 112 200 Beschäftigten gibt es einen neuen Höchststand. Gleichwohl blieb der Kräftebedarf der heimischen Unternehmen im Berichtsmonat März noch hinter den Erwartungen zurück.

Mitarbeiter gesucht

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis wurden 305 Stellen gemeldet, 31 oder 9,2 Prozent weniger als im Februar, zugleich aber auch 77 oder 20,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die größte Kräftenachfrage hatte erneut das verarbeitende Gewerbe (55 Stellen), gefolgt von freiberuflichen Arbeitgebern (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 54 Stellen für Assistenzkräfte), Personaldienstleistern (47), dem Gesundheits- und Sozialwesen (38) dem Baugewerbe (35) und dem Handel (23). Recycling-Unternehmen meldeten zehn Stellen, die öffentliche Verwaltung und das Gastgewerbe je acht, die gesamte Logistik nur fünf.

Kaum Kurzarbeit

Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg gegenüber Februar um 75 oder 4,2 Prozent auf 1.854, sank hingegen in Relation zum Vorjahr um 625 oder 25,2 Prozent. Kurzarbeit und tatsächliche Inanspruchnahme Im März zeigten im Ennepe-Ruhr-Kreis nur 39 Unternehmen Arbeitsausfälle für 387 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4.700 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 60.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer.

Entwicklung positiv

Im gesamten Bezirk, also inklusive der Stadt Hagen, waren es 7.700 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen. Für Oktober liegen inzwischen Daten zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde nur Kurzarbeitergeld an 75 Betriebe für fast 1.100 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als noch zu Beginn der Pandemie. „Die aktuelle Entwicklung mit einem Beschäftigungsrekord ist für den Ennepe-Ruhr-Kreis positiv und erfreulich“, so Katja Heck, Chefin der Agentur für Arbeit Hagen. „Die wesentliche Säule der Fachkräftegewinnung ist die Nachwuchsförderung. Ich bin optimistisch. Im April rechne ich mit einer Belebung am Arbeitsmarkt – wenn auch mit leichten Einschränkungen wegen der Osterferien.“

Viele Arbeitslose über 50

Die Belebung des Arbeitsmarktes ist auch weiterhin notwendig, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Insgesamt gibt es demnach insbesondere in der Gruppe derjenigen, die 50 Jahre und älter sind einigen Nachholbedarf. Sie machen 57 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Menschen aus. In Summe sind das 6736 Bürger. Unter den insgesamt 11.818 Arbeitssuchenden sind 4656 Langzeitarbeitslose, das sind knapp 40 Prozent.

Teilnahme an einer Maßnahme

Eine weitere Gruppe, die im Arbeitsmarktbericht ebenfalls genannt wird, aber nicht unter den Arbeitslosenzahlen zu finden ist, bilden die Menschen, die Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen einreguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Es wird unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen bzw. ohne die Zuweisung zu einem Sonderstatus die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde. Mit dem Konzept der Unterbeschäftigung werden Defizite an regulärer Beschäftigung umfassender erfasst und realwirtschaftliche bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt besser erkannt. Zudem können die direkten Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik auf die Arbeitslosenzahlen nachvollzogen werden.

