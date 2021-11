Oktober-Bilanz Arbeitsmark in Wetter und Herdecke: Herbstbelebung hält an

Wetter/Herdecke/Hagen. Herbstbelebung setzt sich auch in Wetter und Herdecke fort: Der Arbeitsmarkt ist laut Agentur kaum noch von Corona und Hochwasserfolgen geprägt.

Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich fortgesetzt und teilweise noch leicht verstärkt. Die Zahl der Arbeitslosen sank bis Ende Oktober um weitere 355 oder 3,2 Prozent auf 10.694. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit erneut um 0,2 Punkte auf 6,2 Prozent. Während des großen Lockdowns vor zwölf Monaten waren es fast 1.300 Arbeitslose mehr, die Quote lag bei 6,9 Prozent. Das teilte nun die Arbeitsagentur Hagen mit, die auch die Statistik über Wetter und Herdecke veröffentlicht.

„Die saisonalen Effekte haben sich auf dem Arbeitsmarkt noch verstärkt. Für nahezu alle Personengruppen ist die Entwicklung günstig. Bei den Jüngeren hat der starke Rückgang aus dem Vormonat auch im Oktober angehalten, da sie als Fachkräfte gesucht werden. Im Übrigen wird es bei sinkenden Bewerberzahlen immer schwieriger, gemeldete Stellen zeitnah zu besetzen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Der heimische Arbeitsmarkt ist kaum noch von Corona und Hochwasserfolgen geprägt. Die neu angezeigte Kurzarbeit stellte in den letzten Monaten kein Problem mehr dar. Und eine gute Nachricht gibt es auch zur Kräftenachfrage im Kreis: Die Zahl der gemeldeten Stellen zieht aktuell wieder an und ist dabei ein Viertel höher als vor einem Jahr.“

Lokale Besonderheiten

Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Kreis war im Oktober mit einer Ausnahme einheitlich. Nur in Breckerfeld gab es einen marginalen Anstieg (+ 2 auf 151). Sinkende Arbeitslosenzahlen gab es in Gevelsberg (- 2 auf 984), Wetter (- 6 auf 681), Sprockhövel (- 10 auf 516), Ennepetal (- 13 auf 987), Herdecke (- 25 auf 546), Schwelm (- 26 auf 1.149), Hattingen (- 118 auf 1.655) und Witten (- 157 auf 4.025). Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten ist aktuell durchschnittlich um 10,6 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Kräftenachfrage

Im Oktober meldeten 472 Unternehmen im Kreis neue Stellen. Das waren 30 oder 6,8 Prozent mehr als im September und 94 oder ein Viertel mehr als im pandemiegeprägten Vorjahresmonat. Die größte Kräftenachfrage gab es bei Personaldienstleistern (95 gemeldete Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (78) und im Handel (76). Es folgten das verarbeitende Gewerbe (57), freiberufliche Arbeitgeber (Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 33 Stellen für Assistenzkräfte), die Logistik (33), die öffentliche Verwaltung (22), das Baugewerbe (20) und das Gastgewerbe (16).

Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen stieg aktuell um 164 oder 7,4 Prozent auf 2383 und in Relation zum Vorjahresmonat sogar um 763 oder 47,1 Prozent. Hier zeigt sich, dass es zunehmend schwieriger wird, Stellen zeitnah zu besetzen.

Gesamteinschätzung

„Die saisonale Belebung sorgt auch dafür, dass die Aufholprozesse am Arbeitsmarkt weiter anhalten“, fasst Katja Heck die Arbeitsmarktlage zusammen. „Ich bin grundsätzlich weiter optimistisch. Sorgen bereiten aber Lieferengpässe und die Entwicklung im Handwerk. Es ist so viel Arbeit da, die nicht zeitnah abgearbeitet werden kann, weil Material fehlt – oder qualifiziertes Personal. Wir können letztlich alle davon profitieren, wenn Menschen sich qualifizieren lassen, damit wir den Anforderungen für die Zukunft gewachsen sind.“

