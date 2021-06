Arbeitsmarkt im Kreis stabil, aber viele Langzeitarbeitslose

Die Agentur für Arbeit in Hagen hat nun für den EN-Kreis den Bericht zum abgelaufenen Monat Mai vorgelegt.

Ennepe-Ruhr. Saisonale Belebung nimmt zu: Der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis ist stabil – die Zahl der Langzeitarbeitslosen laut Agentur allerdings auch.

Die zuletzt abgeschwächte saisonale Belebung hat sich auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Mai wieder erholt. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 285 oder 2,4 Prozent auf 11.807 zurück. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich um 0,2 Punkte auf 6,8 Prozent. Im Mai letzten Jahres, dem zweiten Monat mit Pandemieauswirkungen, waren es 93 Arbeitslose weniger, die Quote ebenso 6,8 Prozent.

„Nach den Osterferien machte sich die günstige Jahreszeit wieder stärker bemerkbar. Die Verbindung der ergriffenen Maßnahmen und der inzwischen deutlich rückläufigen Kurzarbeit haben sich auf dem heimischen Arbeitsmarkt als Stabilitätsfaktor erwiesen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Leider hat diese positive Entwicklung vorerst keine Auswirkungen auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die sich aktuell sogar eher verfestigt. Diese Menschen, die zwölf oder mehr Monate arbeitslos sind, machen inzwischen über 41 Prozent aller Gemeldeten aus.“

Kräftenachfrage

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen war im Mai mit 455 um 102 oder 28,9 Prozent höher als im April und 206 oder über 80 Prozent größer als im schwachen Vorjahresmonat, der von der um sich greifenden Pandemie geprägt war. Die zu erwartenden Lockerungen bieten noch großes Potenzial für eine weitere Belebung.

Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen im Kreis stieg aktuell um 40 oder 2,5 Prozent auf 1.617 und war gleichzeitig um 185 oder 12,9 Prozenthöher als im Vorjahr.

Kurzarbeit

Weitere 18 EN-Unternehmen meldeten im Mai Arbeitsausfälle für 183 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4600 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für 56.500 potenziell betroffene Arbeitnehmer.

Lokale Besonderheiten

Fast unveränderte Arbeitslosenzahlen gab es in Sprockhövel (+ 1 auf 590), Ennepetal (+ 5 auf 1157) und Breckerfeld (- 8 auf 184). Deutlich rückläufig zeigte sich die Arbeitslosigkeit hingegen in Herdecke (- 28 auf 623), Witten (- 33 auf 4468), Schwelm (- 35 auf 1.283), Wetter (- 50 auf 720), Gevelsberg (- 65 auf 1060) und Hattingen (- 72 auf 1722). Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten ist aktuell durchschnittlich nur noch um 0,8 Prozent höher als vor einem Jahr.

Gesamteinschätzung

Der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis zeigt sich weiterhin stabil. Katja Heck: „Die Kräftenachfrage kommt wieder, die Kurzarbeit geht schon länger stark zurück. Mit den auch bei uns geplanten schrittweisen Öffnungen ab Juli und den damit erleichterten persönlichen Beratungsmöglichten bin ich zusätzlich optimistisch.“

