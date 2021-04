In allen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises sank im März die Zahl der Arbeitslosen, nur in Wetter und Herdecke nicht.

Arbeitslose Arbeitsmarkt: Keine Frühjahrsbelebung in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Kurzarbeit stabilisiert, Frühjahrsbelebung trotz Corona: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gab es im März weniger Arbeitslose. Nicht in Wetter und Herdecke.

Die Besserung der Arbeitsmarktlage im Ennepe-Ruhr-Kreis hielt trotz des verlängerten Lockdowns auch im März an, heißt es in einer Mitteilung. Die Frühjahrsbelebung ließ die Zahl der Arbeitslosen um weitere 185 auf 12.174 sinken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich dadurch um 0,1 Punkte auf 7,0 Prozent. Vor zwölf Monaten lag sie noch bei 5,7 Prozent.

„Im März hat sich die Frühjahrsbelebung im Ennepe-Ruhr-Kreis trotz des anhaltenden Lockdowns verstärkt fortgesetzt und die Arbeitslosigkeit weiter sinken lassen. Die für die Jahreszeit typische Entwicklung fiel sogar stärker aus als noch vor einem Jahr“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Hagen und auch für den EN-Kreis zuständig. „Trotzdem hat uns die Pandemie immer noch im Griff und die Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt in hohem Maße. Weil aber die Kräftenachfrage noch gering ist, steigt das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden. Innerhalb eines Jahres ist ihre Zahl im Kreis um über 1.700 gestiegen.“

Lokale Besonderheiten

Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Kreis war im März mit zwei Ausnahmen relativ einheitlich. Gegen den Trend stieg die Arbeitslosigkeit in Wetter (+15 auf 785) und Herdecke (+ 23 auf 646). In den übrigen EN-Städten waren die Arbeitslosenzahlen mehr oder weniger stark rückläufig. Der Abstand zum Vorjahr hat sich leicht verbessert. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit in den neun hiesigen Städten durchschnittlich um 23,2 Prozent höher als vor einem Jahr.

Die aktuelle Entwicklung beruht auf unterschiedlich ausgeprägten Tendenzen in der Arbeitslosenversicherung und der Grundsicherung. 5.054 waren Kunden der Arbeitsagentur (183 oder 3,5 Prozent weniger als im Vormonat), und 7.120 wurden durch das Jobcenter des EN-Kreises betreut (zwei oder 0,03 Prozent weniger). Steigende Zahlen gab es bei ausländischen Arbeitslosen sowie auch insbesondere bei Langzeitarbeitslosen, deren Zahl allein im März nochmal um 64 auf 4.745 anstieg (+1,1 Prozent). Bei den übrigen Zielgruppen waren die Veränderungen günstiger, hier besonders bei den über 50-Jährigen, bei denen ein Rückgang um 67 auf 4.130 festgestellt wurde (-1,6 Prozent).

Kräftenachfrage

Nach der Belebung im Februar war der März wieder schwächer. 317 neue Stellen bedeuteten ein aktuelles Minus um 85 oder 21,1 Prozent. In Relation zum Vorjahresmonat war dies ein Rückgang um 101 Stellen oder 24,2 Prozent. Die Schwerpunkte hatten Zeitarbeitsfirmen (97 Stellen, nach 147 im Februar), das verarbeitende Gewerbe (43), die öffentliche Verwaltung (31), das Gesundheitswesen (31), der Handel (29) und das Baugewerbe (21). Das Gastgewerbe meldete sieben Stellen, die Logistik sechs. Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen insgesamt verringerte sich im Kreis um 31 oder 2,0 Prozent auf 1.514 Stellen und war zugleich um 208 geringer als im Vorjahr (-12,1 Prozent).

Kurzarbeit und tatsächliche Inanspruchnahme

Weitere 62 EN-Unternehmen meldeten Arbeitsausfälle für rund 500 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis 4.500 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für 55.400 potentiell betroffene Arbeitnehmer. Im gesamten Bezirk, also inklusive der Stadt Hagen, waren es 7.400 Anzeigen für 98.000 Personen. Für Oktober 2020 liegen inzwischen Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 900 Betriebe für rund 8.200 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, damit schon erheblich weniger als im April, dem Monat mit der stärksten Kurzarbeits-Realisierung.

Gesamteinschätzung

Die saisonale Entwicklung hat sich verstärkt, und das sogar trotz pandemiebedingter Beschränkungen deutlicher als im Vorjahr. Dabei ist auch der ungünstige Abstand zur Vorjahresarbeitslosigkeit etwas kleiner geworden. Die Unternehmen scheinen mit der Nachfrage von Kräften noch zögerlich zu sein. Eine auffällige Pandemiefolge ist jedoch der besorgniserregende Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Katja Heck dazu: „Der Anteil langzeitarbeitsloser Menschen ist auf 39 Prozent gestiegen. Hier werden wir weiter investieren und den Menschen gute Angebote zur Unterstützung und Qualifizierung machen. Bewerber mit Qualifikation werden überall gebraucht.“