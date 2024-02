Herdecke. Die Bürgerstiftung hat den Polarforscher Arved Fuchs für einen Vortrag gewinnen können. Ziel: frische Impulse für neue, heimische Umweltprojekte.

Mäßiger Erfolg in der ersten Runde, nun ein neuer Ansatz: Die Bürgerstiftung hat vor einiger Zeit ein sogenanntes Verbrauchserbe von der Familie Schlothauer erhalten. Übersetzung: Das zur Verfügung gestellte Geld soll in einem gewissen Zeitraum anteilig in den Denkmalschutz sowie vor allem in den heimischen Natur- und Umweltschutz fließen. In dem Zusammenhang konnten Interessierte nach einem Aufruf Vorschläge einreichen.