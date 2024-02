Herdecke. Ein weitreichender Umbau soll die Märkische Bank noch attraktiver machen für die Kundschaft. Die Geschäftszahlen sind schon jetzt vorzeigbar.

Die Märkische Bank investiert kräftig in ihre Filiale an der Hauptstraße in Herdecke und gibt damit ein klares Bekenntnis zu diesem Standort ab. Gemessen am Einzugsgebiet und der Schlagkraft des kleinen Teams ist er einer der stärksten der neun Standorte insgesamt im Ennepe-Ruhr-Kreis, im Märkischen Kreis und in Hagen. So Vorstandsmitglied Achim Hahn bei der Vorstellung des Bauvorhabens und der Bilanz.