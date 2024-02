Herdecke. Seit dem Jahreswechsel ist die Gärtnerei geschlossen. Die Gewächshäuser verschwinden. Dafür entstehen mehrere Häuser am Kirchender Dorfweg.

Der Abschied von der Gärtnerei ist Thorsten König und seiner Frau Simone schwer gefallen. Auf der anderen Seite ermöglicht diese Entscheidung den Bau einer Reihe von Häusern auf dem Gelände der früheren Gewächshäuser. 16 Wohneinheiten sollen hier entstehen. Im Umweltausschuss der Stadt gab‘s für den geplanten Bau von Doppel- und Reihenhäusern eine erste Zustimmung.

Die Vaerst Wohnungsbau GmH hat bei der Stadtverwaltung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Damit auf dem Gelände des ehemaligen Gartencenters am Kirchender Dorfweg tatsächlich Wohnraum entstehen kann, muss ein neuer Bebauungsplan her. Nach dem derzeitigen ist eine Wohnbebauung hier nicht zulässig. Die dahinterliegenden landwirtschaftlichen Flächen sollen erhalten bleiben.

Stadt spricht von sinnvoller Bebauung

Die Stadtverwaltung ist froh, dass sich eine Nachfolgenutzung des nicht mehr gebrauchten Gärtnerei-Geländes abzeichnet und unterstützt das Vorhaben der Vaerst Wohnungsbau GmbH. Wörtlich heißt es in der Beratungsvorlage für die Mitglieder im Umweltausschuss: „Der Ortseingang von Kirchende kann durch die neue Bebauung sinnvoll arrondiert und dringend benötigter Wohnraum im Einfamilienhaussegment geschaffen werden.“

Ausschussmitglied Klaus Klostermann (SPD) wollte wissen, was die vorgestellte Planung für die Überlegungen der Familie König bedeutet, in ihrem bisherigen Ladengeschäft ein neues Angebot mit Hofladen und Gastronomie zu machen. Daniel Matißik, Leiter des Bau- und Planungsamtes der Stadt Herdecke, konnte beruhigen: Bei diesen Planungen soll es bleiben.

Von Verantwortung entbunden

Thorsten und Simone König hatten die Gärtnerei zum Jahresende aufgegeben. In der Familie hatte sich niemand gefunden, der den 90 Jahre alten Betrieb übernehmen wollte. Einen Hofladen gab es bisher schon. An einem Gastro-Konzept wird noch gefeilt. „Wir setzen uns ein bisschen kleiner“, hat Thorsten König dazu erklärt. Auch gesundheitliche Gründe spielen bei ihm eine Rolle.

Die Gewächshäuser werden zwar am Kirchender Dorfweg verschwinden. An anderer Stelle, in Polen, sollen sie aber wieder neu aufgebaut werden. Ein erster Termin für den vorsichtigen Abbau war geplatzt. Zu Ende gegangen ist allerdings schon die dauerhafte Verantwortung, die mit der Berufung als Gärtner einhergeht: „Die Pflanzen wollen versorgt werden wie jedes andere Lebewesen auch“, hat Thorsten König kurz vor der Schließung gesagt. Rosen will er allerdings weiter züchten, und auch seine Rosensammlung soll erhalten bleiben.

Lärm vom Tennisplatz soll kein Problem sein

Ein Lageplan für die Beratungen zeigt, wie der Bereich für die 16 Wohneinheiten rechts am verbleibenden Gebäude der Familie vorbei auf voller Breite hinter das Bestandsgebäude führt. Weil in nicht allzu großer Entfernung ein Tennisplatz liegt, wollte Klaus Klostermann auch etwas über ein mögliches Lärmproblem für die künftigen Bewohner wissen.

Daniel Matißik verwies auf eine Voruntersuchung zum Schallschutz. Wichtigste Erkenntnis: „Danach funktioniert das mit Wohnbebauung.“ Im Rahmen des weiteren Verfahrens werde das Thema sicherlich aufgegriffen.