Die Nachfrage für Urlaubsreisen im Sommer ist hoch: Die Vorausbuchungen für Veranstalterreisen liegen schon jetzt deutlich über den Werten von 2023. Das teilt der Deutsche Reiseverband (DVR) mit. Laut Landal Green Parks, einem Anbieter von Ferienhausurlaub, haben sich mehr als 80 Prozent aller Deutschen schon Gedanken über ihren Urlaub 2024 gemacht, bereits zwei Drittel hätten eine Reise geplant. Eine Entwicklung, die auch Patricia Decker bestätigen kann. „Die Buchungen finden sehr früh statt“, erklärt die Reiseverkehrskauffrau vom First Reisebüro in Herdecke.

Hoher Nachholbedarf

„Wer früh bucht, spart mehr“, nennt die Reise-Expertin einen Grund, warum auch die Menschen in Herdecke und Umgebung ihre Urlaubsreisen rechtzeitig festmachen. Der Anreiz der Frühbuchangebote sei sehr hoch. Auch, weil man in der Regel mehr spare als bei kurzfristigen Buchungen. „Und ich glaube, dass es noch immer einen hohen Nachholbedarf gibt“, sagt Patricia Decker. Die Vorfreude der Menschen auf Auszeiten und Reisen im Sommer schlage sich in vielen Buchungen wieder – und das trotz gestiegener Preise.

Weniger Menschen verreisen

Dabei machten sich allgemeine Preiserhöhungen wie zum Beispiel beim Tanken, Heizen und bei Lebensmitteln in den Haushaltsbudgets vieler Bürgerinnen und Bürger bemerkbar, so der DRV. Auch seien die Auswirkungen der vom Bund geplanten Luftverkehrssteuer „nicht absehbar“. Dennoch geht der Branchenverband davon aus, dass die Deutschen in diesem Jahr für Reiseleistungen wie Pauschal- oder auch Individualreisen von Reiseveranstaltern insgesamt 78 Milliarden Euro ausgeben werden.

„Wir haben keine Einbußen, trotz der Erhöhung der Preise“, schildert Patricia Decker die Buchungssituation vor Ort. Sie schätzt, dass diese Erhöhungen - im Vergleich zum letzten Jahr - zwischen fünf und zehn Prozent liegen. Allerdings teilt sie die Einschätzung des DVR, der von einem leichten Rückgang bei der Anzahl der Reisenden ausgeht. „Es reisen weniger, aber der Umsatz steigt“, erklärt die Reiseverkehrskauffrau. „Die Menschen, die reisen, sind bereit, auch mehr zu zahlen“, schließt sie aus dieser „Gleichung“.

Kreuzfahrten weiter beliebt

Die Menschen, die ihren Urlaub in dem Herdecker Reisebüro buchen, zieht es besonders häufig nach Spanien und Griechenland. „Diese Ziele sind auch in diesem Jahr wieder sehr gefragt“, weiß Patricia Decker. Auch Reisen nach Ägypten werden von ihr und ihren Kolleginnen oft verkauft. Ebenso wie Kreuzfahrten: „Die sind nach wie vor beliebt“, so die Urlaubsplanerin, die zudem einen Trend bei Fernreisen erkennen kann. „Die werden wieder mehr nachgefragt“, hebt Decker eine Entwicklung hervor, die auch der DVR ausmacht: Für Fernreisen erwartet der Verband eine insgesamt positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr – mit einer Zunahme der Reisenden um elf Prozent und Anstieg des Umsatzes um 18 Prozent im Sommerreisehalbjahr.

Eine Fernreise steht für Patricia Decker in diesem Jahr aktuell noch nicht an. Geplant bzw. gebucht hat sie ihre Urlaube für 2024 allerdings schon. „Klar, natürlich“, antwortet sie prompt auf die Frage, ob sie selbst denn auch schon „vorgesorgt“ hat. Sie lacht und verrät ihre persönlichen Reiseziele: „Es geht erst nach Fuerteventura, dann nach Mallorca und wahrscheinlich auch noch einmal nach Ägypten“,