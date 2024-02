Volmarstein. Das Wasserwerk Volmarstein gibt die AVU im nächsten Jahr auf, in das Denkmal über der Ruhr investiert der Versorger eine beträchtliche Summe.

Ein Satz im Internetlexikon Wikipedia verdeutlicht die besondere Stellung eines Denkmals in Wetter: „Errichtet wurde die Fußgängerhängebrücke 1893, sie ist somit die älteste Seilhängebrücke ihrer Art in Deutschland.“ Ortskundige wissen sofort, dass es sich dabei um den Überweg am Wasserwerk Volmarstein handelt. Der Zustand des historischen Bauwerks: schlecht. Seit Jahren laufen Überlegungen zur Sanierung. Nun hat die AVU als Eigentümerin einen konkreten Plan vorgelegt.

Fachkundige Firma gefunden

Im Stadtentwicklungs-, Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss erläuterten nun Frank Reiber als Leiter des AVU-Vorstandsbüros sowie Prokurist Hans-Jörg Beckmänning das Vorhaben des Versorgers. Der habe für die Arbeiten mit Weihermüller & Vogel eine Firma gefunden, die bereits ähnliche Bauwerke beispielsweise in Meschede oder an der Wupper saniert habe. Da das Wasserwerk Volmarstein einst als „Quelle“ für das damals selbstständige Barmen im heutigen Wuppertal entstand, gebe es einige Parallelen zwischen der hiesigen und dortigen Brücken.

Seit 1990 gesperrt

„Es liegen wenige Pläne zu dieser besonderen Seilhängebrücke vor“, sagt Frank Reiber und berichtet beeindruckt von wenigen Zeichnungen, die früher jemand filigran per Hand anfertigt habe. Die Sanierung des gesperrten Denkmals, über das seit 1990 niemand mehr gehen kann, soll im Jahr 2025 erfolgen. Dann will die AVU bekanntlich auch das Wasserwerk Volmarstein aufgeben, dort soll nach der Übernahme durch den Regionalverband Ruhr mit Blick auf die Internationale Gartenausstellung 2027 ein Erlebnis- und Erholungsort entstehen.

Um die Seilhängebrücke von beiden Seiten erreichen zu können, braucht es auf der Naturschutzinsel (Mitte) eine provisorische Baustraße zum Obergraben. © Wetter / Herdecke | Hans Blossey

Auch die Seilhängebrücke spielt in dem Zusammenhang eine Rolle. Allerdings nur eine untergeordnete. Denn auch nach der Sanierung können Passanten den Überweg nicht normal nutzen. Und zwar aus statischen Gründen, wie Hans-Jörg Beckmänning im Ausschuss auf Nachfrage der Grünen erklärte. Das Bauwerk in den Ruhrauen sei nicht mit Straßenbrücken vergleichbar, „wir werden auch nicht die Traglast erhöhen.“ Zudem seien für einen dauerhaften Verkehr die Geländer zu niedrig. Wetters Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer ergänzte, dass gelegentliche Begehungen im Zuge von geführten Touren aber denkbar seien.

Tourismus nur im begrenzten Maß

„Es ist nun unsere Aufgabe, die Seihängebrücke in touristische Überlegungen miteinzubeziehen“, meinte Doris Hülshoff. Die FDP-Ratsfrau dankte der AVU ebenso wie ihre Kollegin Karen Haltaufderheide-Uebelgünn von den Grünen, die sich auch für die Aktivisten in Wetter und deren scheinbar erfolgreichen Kampf bezüglich des Fortbestands freute. Zumal das regionale Versorungsunternehmen nach derzeitigem Stand mit Investitionskosten von 958.000 Euro für die denkmalgerechte Instandsetzung rechne.

Viele Schäden Die Liste der Schäden, so teilte es das AVU-Duo im Fachausschuss mit, sei lang und fange mit statischen Problemen an. Die Brücke liege nicht mehr richtig auf, die elementaren Seile seien nicht in Ordnung. Der eigentliche Gehweg aus Holz seiebenso porös wie das Mauerkwerk, Risse zeichnen sich vielerorts ab. Lange gab es auch Überlegungen, die rund 50 Meter lange Seilhängebrücke am Kaltenborn abzubauen und Einzelteile in Werkstätten zu sanieren. Bald erfolgen die Arbeiten im Bestand, was durch Hilfskonstruktionen möglich sei.

Das Geld gibt die AVU für eine fünfteilige Sanierung aus. Der Startschuss soll im Februar oder März 2025 erfolgen, und zwar mit Rodungen am Ufer gegenüber des Wasserwerks. Dort auf der Naturschutzinsel richten die Arbeiter eine provisorische Baustraße aus Schotter als Anbindung zum Obergraben ein, um das immer mehr verfallende Bauwerk auch von dieser Seite erreichen und reparieren zu können. Das erfolge per Mobilkran. Im gleichen Zeitraum installieren die Fachleute auch ein Gerüst über dem Fluss. „Es braucht eine Einhausung. Denn wenn dort alter Korrosionsschutz abgetragen und neuer aufgetragen wird, soll davon ja nichts in die Ruhr darunter gelangen“, erläuterte Beckmänning.

Am Mauerwerk der Brücke neben dem Wasserwerk Volmarstein fehlen Steine, auch dort seien Risse erkennbar. © WP | Steffen Gerber

Im zweiten Arbeitsschritt (auf dem Plan stehe vorab auch die Suche nach Kampfmitteln) tragen die Experten im Frühjahr 2025 die Pylone ab und schauen sich die Unterbauten an. Technisch ragt eine weitere provisorische Installation heraus: Die Fachleute errichten an jeder Uferseite einen recht hohen Hilfsturm. Dank dieser zwei Montagestützen lassen sich dann neue Seile für den historischen Überweg spannen und die alten, verrosteten Konstruktion entfernen. Das Ziel: „Die Brücke soll im Prinzip nachher wie vorher aussehen, sie steht dann auf zwei neuen Fundamenten. Wer aus der Ferne hinschaut, wird wohl optisch keinen Unterschied feststellen können. Den erkennen aber Experten bei genauerem Hinsehen“, so Beckmänning.

Zur Liste der Sanierung gehören unter anderem auch noch die Erneuerung der Brückenwiderlager, neue Pylonköpfe und Seilendverankerung, Ersatz der Rollenlager sowie des Holzbelages. Viele der Arbeiten können laut AVU nur bei passablem Wetter und nicht bei Hochwasser stattfinden, auch den Naturschutz auf der Ruhrinsel müsse die Firma Weihermüller & Vogel beachten. Daher stehen wohl erst im Sommer und Herbst 2025 quasi sensible Arbeiten an der Stahlkonstruktion auf dem Plan. Im Oktober soll dann der Einbau neuer Hänger und Tragseile erfolgen, ab November soll die provisorische Baustraße in Richtung Obergraben (3,50 Meter breit) wieder verschwinden.