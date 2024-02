Herdecke. Kinderarzt Nibras Naami vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke klärt wöchentlich in seinem Podcast „Hand, Fuß, Mund“ über Kinderkrankheiten auf.

Was hilft, wenn das Kind zahnt oder was tun, wenn die Kleinen eine Mittelohrentzündung haben? Mit solchen Fragen wenden sich Eltern meistens an ihren Kinderarzt oder ihre Kinderärztin. Aber auch der Podcast „Hand, Fuß, Mund“ beantwortet diese und andere Fragen rund um Kinder- und Jugendmedizin. Hinter dem Projekt stecken die beiden Kinderärzte Dr. Nibras Naami (35) und sein Freund Dr. Florian Babor. Seit Februar 2020 erscheint der Podcast wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt. „Es ist ein Herzensprojekt, das Spaß macht“, sagt Nibras Naami, der seit Juli 2023 als Oberarzt in der Kinderhämatologie und -onkologie im Gemeinschaftskrankenhaus (GKH) in Herdecke arbeitet und dort das erste Zentrum für Kinder-Hämatologie in Deutschland leitet. Der Name des Podcasts leitet sich von der gleichnamigen Kinderkrankheit ab.