Volmarstein. Vor zehn Jahren richtete der Investor S-Projekt eine Fläche mit Geräten für Kinder ein. Eine Fraktion fordert eine Debatte darüber, andere nicht.

Im Jugendhilfeausschuss beklagte kürzlich Ralf Blomberg von den Grünen in Wetter noch, dass nun Spielplätze an der Rosenstraße und An der Borg entfallen. „Wir sollten über Ersatz nachdenken.“ Jenny Westermann enthielt sich, als die Abstimmung zur Fortschreibung des Konzepts anstand. Die FDP-Fraktion hatte bereits im Vorfeld Bedenken wegen einer Fläche geäußert.

Kaum besucht

Westermann und Co. wollten angesichts fehlender Fakten wie etwa zur Frequenz ergebnisoffen über die Zukunft des Spielplatzes im Volmarsteiner Wohngebiet An der Borg diskutieren, um gegenbenenfalls eine Alternative oder kreative Ersatzlösung zu finden. Das Angebot hatte vor zehn Jahren S-Projekt quasi als kleines Zusatzgeschenk für die dortige Anwohnerschaft errichtet, nun aber die Kooperationsvereinbarung (nach einer Verlängerung vor fünf Jahren) fristgerecht gekündigt. Daher soll die Fläche 2024 zurückgebaut werden, es verbleibt eine Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten.

Privater Investor

Ekkehard Meinecke von der SPD sah keinen Diskussionsbedarf, dazu gab es zehn Jahre lang Gelegenheit. Zudem handele es sich um einen privaten Investor. „Der Bedarf dort erscheint mir fraglich, und ein neues Angebot hätte auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.“

Vom Stadtbetrieb kam die Einschätzung, dass die alten Geräte dort nicht mehr nutzbar seien. „Nach zehn Jahren sind aus den damaligen Kindern nun Teenies mit anderen Interessen geworden“, so Dagmar Schumacher-Herold. „Die Ausführungen des Investors sind glaubhaft. Und außerdem: 600 Meter weiter befindet sich der erneuerte Spielplatz Ziegelstraße, bis ins Volmarsteiner Dorf ist es auch nicht weit.“