Herdecke. Der ersten der 13 Wohnungen am Weg zum Poethen sind übergeben. Bis zum Bezug wird es noch dauern. Nur Familien sollen hier unterkommen.

Ein Container für den Grünschnitt, ein weiterer für Bauschutt: Auf dem Gelände am Weg zum Poethen wird gerade klar Schiff gemacht. Rund 60 Menschen auf der Flucht sollen hier unterkommen. Vornehmlich Familien. Die ersten der insgesamt 13 Wohnungen hat der Vermieter bereits übergeben. Bezogen werden können sie noch nicht. Die Stadtverwaltung muss noch Küchen und Schränke ordern. Ganz so schnell wird das neue Quartier am Abzweig vom Kirchender Dorfweg auch nicht gebraucht.