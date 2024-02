Wetter/Herdecke. Gleich zweimal steht die Lichtkunst im Kalender, dazu gibt es Familientrödel und Comedy. Hier die Tipps der Redaktion fürs Wochenende.

Das Wochenende wird vor allem eines: Hell erleuchtet. Gleich zwei tolle Lichtausstellungen stehen auf dem Programm. Zusätzlich gibt es rund um Wetter und Herdecke noch einen schönen Familien-Trödelmarkt und in Hagen-Haspe mit Jonas Greiner auch etwas zu lachen. Auf geht‘s!

Jonas Greiner gastiert „für alle“ in Haspe. © WAZ | Lucas Seel

„Greiner für alle“ in Haspe

2019 gewann Jonas Greiner noch einen Comedy-Newcomer Preis, inzwischen ist der 26-jährige aber längst kein Unbekannter mehr. Mit seinen humoristischen Spitzen überzeugt Greiner regelmäßig auf den Kleinkunstbühnen des Landes und in Funk und Fernsehen. Mit seinem zweiten Solo-Programm „Greiner für alle“ will der Thüringer vor allem eines: Bespaßen. Ein Abend ohne „Stress, Ärger und Streit“ verspricht die Ankündigung im Hasper Hammer, wo der Kabarettist am kommenden Freitag auftreten wird. Karten sind noch zu haben.

Jonas Greiner im Hasper Hammer. Freitag, 23. Februar, 20 Uhr. Eintritt: 22,50 Euro.

Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services © Essen | Dirk A. Friedrich

Parkleuchten Grugapark

Zum letzten Mal können sich Interessierte an diesem Wochenende dieParkleuchten im Grugapark in Essen anschauen. Noch bis zum 25. Februar erleuchten 30 verschiedene Lichtszenarien mit tausenden LED-Scheinwerfern den industriellen Park in der Ruhrstadt. Die Veranstalter versprechen ab Einbruch der Dunkelheit einen „aufregenden und abwechslungsreichen“ Spaziergang durch den (schon im Hellen) imposanten Grugapark. Neben den verschiedenen Lichtprojektionen werden die spektakulären Lichtinstallationen auch mit passenden Sounds untermalt sein. Letzte Chance!

Parkleuchten im Grugapark in Essen. Noch bis zum 25. Februar. Ab Einbruch der Dunkelheit. Eintritt für Erwachsene 9 Euro. Für Kinder 3,50 Euro.

Neue Kinderführungen im Zentrum für internationale Lichtkunst (Lichtkunstzentrum) in UnnaHenry war der einzige GastFoto: Henryk Brock © Henryk Brock | Henryk Brock

Lichtkunst in Unna

Es bleibt hell-erleuchtet: Wie wäre es einmal mit einem erleuchteten Erlebnis des besonderen Art? Wer dabei an eine religiöse oder spirituelle Veranstaltung denkt, hat weit gefehlt. Eine besonders spannende (und helle) Ausstellungen findet man nämlich vor allem im Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna. In der ehemaligen Lindenbrauerei stellen über 20 international renommierte Lichtkünstler auf über 2600 Quadratmetern ihre hell erleuchteten Exponate aus. Damit ist das ZFIL nach eigener Aussage das „das weltweit erste und einzige Museum, das sich auf die Präsentation von Lichtkunst konzentriert.“ Noch bis zum Sonntag können sich die Besucher auf die Ausstellung „Energy / Energie“ freuen, bei der vor allem die verschiedenen Formen der Energie dargestellt werden sollen.

Die Ausstellung im Museum kann mehrfach am Tag gebucht werden und kostet für Erwachsene 14 Euro. Tickets gibt es unter: https://www.lichtkunst-unna.de/de/tickets.

Antonia Garcia (rechts und im Spiegel) und Isabell Capriotti (2. von rechts) haben hübsche Kleidungsstücke am Trödelstand von Nadine Rampe (3. von rechts) entdeckt beim Familientrödelmarkt in der Werkstadt an der Mannesmannstraße 6 in Witten. © FUNKE Foto Services | Jürgen Theobald (theo)

Familientrödel in Witten

Immer wieder beliebt: Der Familientrödel in derWittener Werkstadt. Am kommenden Sonntag bieten hier wieder Privatleute an über 50 Ständen Kurioses, Gebrauchtes und Altes zum Kauf an. „Das Eldoroado für Schnäppchenjäger“ wirbt dabei mit dem ausschließlichen Verkauf von Trödel. Anders als bei anderen Flohmärkten ist Neuware hier nicht gestattet. Für die Stärkung zwischen den Verhandlungen wird ebenfalls gesorgt sein: Es gibt unter anderem frische Waffeln.

Familientrödel in der Wittener Werkstadt. Sonntag, 25. Februar ab 11 Uhr. Eintritt frei.