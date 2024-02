Wengern. Schwerer Unfall in Wengern bei Baumarbeiten an einer ca. zwölf Meter hohen Kiefer. Rettungshubschrauber bringt den Verletzten ins Krankenhaus.

Bei Baumfällarbeiten in der Markstraße in Wetter-Wengern ist am Mittwochvormittag ein Arbeiter verletzt worden. Der Baumkletterer stürzte aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe. Als sich der Unfall ereignete, hatten die Mitarbeiter eines Wetteraner Baumpflegedienstes bereits einen großen Teil der ursprünglich etwa zwölf Meter hohen Kiefer im Garten eines Privathauses abgetragen. „Der Sturz selbst geschah aus drei Metern Höhe“, schildert Patric Poblotzki, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Wetter, die neben Polizei und Notarzt mit 15 Einsatzkräften vor Ort war.