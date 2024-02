Herdecke. Ab sofort sind Straßensperren an Schulen möglich. Schulleiterin begrüßt Vorstoß. Stadt Herdecke sieht „kein übermäßiges Problem“.

Das Kind mit dem Auto bis vor die Schule bringen: Für viele Eltern ist das selbstverständlich, an Schulen häufen sich vor Unterrichtsbeginn und -schluss die Pkw und damit auch gefährliche Situationen. Das Land NRW sagt den sogenannten Elterntaxis jetzt den Kampf an: Ab sofort können Straßen rund um Schulen zeitweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Ein Vorstoß, der Sabine Jessinghaus freut. Die Schulleiterin der Schrabergschule in Herdecke ist frustriert: Elterntaxis seien „ein ständiges Thema an allen Schulen und bei uns besonders.“ Der Grund: Das Schulgebäude liegt in einer Sackgasse. Zu den Stoßzeiten gebe es oft „keinen Durchgang“, so die Herdeckerin, die auch von Beulen an Autos und Beschimpfungen berichten kann.