Wetter/Herdecke/Witten. Ein Verstorbener aus Herdecke verfügte, dass Bestatter Aehringhaus nach der Wohnungsauflösung das übrige Geld an eine lokale Einrichtung spendet.

Ein trauriger Anlass führte am Ende zu einer guten Tat. Im Dezember 2022 starb Hans-Jürgen Leß. Der Senior wohnte in Herdecke und war Witwer. Seine Frau verstarb im Jahr 2018, schon damals kümmerte sich Bestatter Ulrich Aehringhaus aus Wetter um die Modalitäten. Die zwei Herren kannten sich über den hiesigen Angelverein und besprachen im Laufe der Zeit auch, was im Falle eines Ablebens von Leß zu tun sei.