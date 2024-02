EN-Kreis/Wetter/Herdecke. Bettina Frauenstein hat ihren Traumberuf: der Opferschutz im EN-Kreis. Sie erzählt von Schockanrufen, Seniorenlotsen und ihrem Weg zur Polizei.

„Ich wollte immer schon zur Polizei“, sagt Bettina Frauenstein (57). Sie ist Kriminalhauptkommissarin und meistens in ihrem Büro in Schwelm anzutreffen. „Die Kriminalpolizei fand ich schon damals in der Realschule interessant, weil man dort auch als Frau anfangen konnte“, erinnert sie sich. Heute arbeitet sie im Bereich Kriminalprävention und Opferschutz für den gesamten EN-Kreis. Sie kümmert sich um Menschen, die nach Erstattung einer Anzeige Hilfe brauchen. Oft hilft ein einfaches Gespräch, aber sie leitet Betroffene auch an den weißen Ring oder ähnliche Hilfsangebote weiter. Außerdem ist sie an der Ausbildung der Seniorenlotsen beteiligt und leistet Präventionsarbeit an Schulen im ganzen Kreis, unter anderem auch in Wetter und Herdecke, zu den Themen Gewalt, Drogen und Cyberkriminalität, aber auch sexualisierte Gewalt.