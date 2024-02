Herdecke. Zwei Mal ist Schaberick gegen Herdeckes Bürgermeisterin angetreten. Jetzt lässt er die Gelegenheit zur Rückkehr in Rat verstreichen.

Es war die große Überraschung der letzten Kommunalwahl: Ausgerechnet Jan Schaberick, Bürgermeisterkandidat der SPD und Fraktionsvorsitzender, schaffte nicht den Sprung in den Herdecker Rat. In seinem Wahlkreis siegten direkt die Grünen, und über die Nachrückerliste ging die Rückkehr in den Rat auch nicht. Jetzt, nach dem überraschenden Tod von Dr. Nadja Büteführ, hätte er nachrücken können. Er hat stattdessen abgesagt.