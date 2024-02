Wetter. Wetteraner Ausgabestelle bietet regional erzeugte Lebensmittel. Team plant Maßnahmen, um Nachfrage und Kundenbindung zu steigern

Mittwochabend, ab 17.30 Uhr. Für Marktschwärmer in Wetter und Umgebung ist das ein fester Termin. Dann können die online vorbestellten und regional produzierten Produkte im Café 1898 abgeholt werden. Im August 2023 hat ein neues Team den Standort in Wetter von Nicole Grote übernommen. Gundermann & Kinder führt in Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Verein „Frau Lose“ die Abholstation im Bismarck-Quartier weiter. Nach einer gut laufenden Vorweihnachtszeit, will der Verkauf in diesem Jahr jedoch nicht richtig an Fahrt gewinnen. Genauer: Es gibt Überlegungen, wie und ob die wettersche Schwärmerei weitergeführt werden kann.