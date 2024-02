Herdecke. André Walter strukturiert sein Geschäft E-motion um. Die größte Veränderung betrifft die Verkaufsstelle in Ende, es tut sich auch was im Zentrum.

Das waren noch Zeiten: Im Februar 2022 eröffnete André Walter in Ende einen dritten Standort. Der Herdecker benötigte angesichts steigender Nachfrage mehr Platz für seinen Betrieb, der zur Gruppe E-motion gehört. Seither verkaufen der Fahrrad-Händler und sein Team im Sparkassen-Pavillon am Westender Weg 3b E-Bikes. An der Hauptstraße in der Innenstadt befinden sich die Werkstatt und seit einigen Monaten auch ein E-Dreiradzentrum. Zwischenzeitlich hatte der Geschäftsmann noch ein Ladenlokal in der Fußgängerzone angemietet. Nun stehen einschneidende Änderungen an.