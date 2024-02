Wetter/Herdecke. Der Kreis hat wieder seine Geschwindigkeitsmessstellen bekannt gegeben. Insbesondere am Dienstag gilt in Wetter und Herdecke Vorsicht.

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und trägt so zur Sicherheit bei.

Für die Zeit vom 26. Februar bis zum 1. März kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an: Montag, 26. Februar: Breckerfeld: Frankfurter Str., L528, Langscheider Str., Deller Str.; Sprockhövel: Schmiedestr., Querspange, Stefansbecke, Bochumer Str., Schwelmer Str.; Dienstag, 27. Februar: Wetter: Schwelmer Str., An der Kohlenbahn, Grundschötteler Str., Heilkenstr., Von-der-Recke-Str.; Herdecke: B226, Wittbräucker Str., Wittener Landstr., In der Schlage; Mittwoch, 28. Februar: Ennepetal: Loher Str., Bergstr., Wilhelmstr., Milsper Str., Hembecker Talstr.; Gevelsberg: Eichholzstr., Milsper Str., Haßlinghauser Str., Schwelmer Str., Hagener Str.; Donnerstag, 29. Februar: Hattingen: Holthauser Str., Hüttenstr., Friedrichstr., Bochumer Str.; Freitag, 1. März: Schwelm: Am Ochsenkamp, Beyenburger Str., Linderhauser Str., Hagener Str.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum.