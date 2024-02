Herdecke. Unterricht am Morgen und quasi auch nachmittags in der Frühlingstraße: Die Eheleute Nuray und Grid Strepi haben das Institut „i learn“ gegründet.

Probleme mit Mathe? Oder Deutsch? Wer im Unterricht nicht mitkommt, muss nachmittags oder am Wochenende zusätzlich lernen. Oder nimmt Nachhilfe. Eine neue Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler gibt es nun in der Herdecker Frühlingstraße 1. „I learn“ heißt die Firma, die dort in ehemaligen Zahnarzt-Räumen eine private Unterstützung anbietet. Das organisiert das Ehepaar Strepi. Sowohl die Herkunft als auch der Beruf der Beiden bieten eine besondere Geschichte.