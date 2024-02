Herdecke. Vom Regionalplan gedeckt ist die Überlegung nicht. Trotzdem sieht es so aus, als könnten am Semberg in Herdecke weitere Häuser entstehen.

Herdecke braucht dringend Bauland. Am Semberg wäre zwar noch Platz für das ein oder andere Häuschen. Der Regionalplan steht dem aber entgegen. Nun hat die Stadt Herdecke ein wichtiges Signal bekommen, das die Beharrlichkeit von Politikerinnen und Politikern belohnt.