Wetter. Eine Geschichte von frühem Schülerprotest am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter, der durch die ganze Stadt getragen worden ist.

Mit einem Gefühl des Aufbruchs sind die Erinnerungen an die „wilden 60er“ verbunden. Einerseits herrschten damals noch strenge gesellschaftliche Regeln und meist konservative Ansichten bei Eltern und Lehrern. Andererseits spürten die Jugendlichen den Wunsch nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Sie wollten mitbestimmen und drückten das in Form von ersten Protestbewegungen aus. So geschehen bereits 1964 am städtischen Gymnasium in Wetter, damals noch am See. Motto: „Jugend macht Protest - weg mit dem Podest!“ Schüler und der Lehrer von damals schmunzeln noch heute.