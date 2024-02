Herdecke. Urologe Dennis Prokofiev mit einer Praxis in Herdecke sammelt für Krankenhäuser und ein Kinderheim

„Nicht nachlassen, nicht aufgeben“: So lautet der Appell von Dr. Dennis Prokofiev. Der Urologe mit einer Praxis in Herdecke und Oberarzt am Klinikum Dortmund engagiert sich weiter für sein Heimatland Ukraine. Zudem bittet er Interessierte, wegen des fortschreitenden Krieges auch künftig Geld für humanitäre und medizinische Hilfe zu spenden.

Kurz nach Kriegsbeginn und den russischen Angriffen hat Prokofiev begonnen, aktiv zu werden. Er sammelt bekanntlich Spenden, Arzneimittel, Hilfsgüter und vieles mehr, um all das dann mit weiteren Unterstützern in die Ukraine zu transportieren. Im Laufe der letzten Monate hat sich der Arzt aus der hiesigen Frühlingstraße vor allem mit dem Essener Verein „Odessa wir helfen“ abgestimmt. Diese Kooperation hält an, die Akteure besprechen sich in der Regel mehrfach pro Woche. Die Ehrenamtler von „Odessa wir helfen“ planen derzeit mit weiteren Partnern die nächste Transportfahrt in das vom Krieg gezeichnete Land für den 23. März. Unter maßgeblicher Mitwirkung von Dennis Prokofiev.

Professorentitel zum Dank

„Die Hilfe für die Ukraine ist unverändert wichtig. Es braucht eher mehr als weniger“, sagt der Mediziner und erinnert daran, dass auch Geld aus Herdecke schon limitierten Krankenhäusern, überlasteten Hilfsorganisationen, einem Kinderheim sowie manchen mehr zugute gekommen ist. Der gebürtige Ukrainer hat für seine lange anhaltende Unterstützung, wofür er unzählige Stunden Freizeit opfert, übrigens eine Auszeichnung erhalten.

Die Universität in Mykolajiw, im Süden des Kriegslandes gelegen, hat ihm den Titel „Professor h.c.“ verliehen. Eine „große Ehre“ sei das, sagt Prokofiev und lenkt seinen Blick auf weitere Hilfstransporte. Wer Geld spenden will, überweist es auf das Konto des Herdecker Vereins zur Förderung christlicher Sozialarbeit (VCS) bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: DE56 37020500 0001086300. Weitere Infos auch unter www.odessa-wir-helfen.de im Internet. gerb