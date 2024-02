Wetter/Herdecke. Erneut hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Donnerstag und Freitag sind die Folgen im Nahverkehr besonders stark zu spüren.

Wer in NRW auf Bus und Bahn angewiesen ist, muss sich für Donnerstag und Freitag wieder nach Alternativen umsehen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Streik im Zeitraum von Montag, 26. Februar bis zum Samstag, 2. März, aufgerufen. Hauptstreiktag ist dabei Freitag, der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist. Auch in Nordrhein-Westfalen sind erneut zahlreiche kommunale Verkehrsunternehmen ganztägig zu Warnstreiks aufgerufen. Die Streikwelle erreiche NRW am kommenden Donnerstag, 29. Februar, und dauere rund 48 Stunden, so Verdi.

„Hintergrund des zweitägigen Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen ÖPNV in NRW sowie weiteren Bundesländern“, schreibt die Gewerkschaft weiter. In den Tarifverhandlungen gehe es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

Hagener Straßenbahn AG hat Notfallplan

In Wetter und Herdecke sind verschiedene Verkehrsunternehmen betroffen. Christoph Kollmann, Pressesprecher des VER und der Bogestra erklärt: Am Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, könne man aufgrund des von Gewerkschaftsseite angekündigten Warnstreiks von Betriebsbeginn bis Betriebsende im gesamten Betriebsgebiet keine Bus- und Bahnfahrten anbieten. Betroffen seien davon auch die Nachtexpress-Fahrten in der Nacht von Freitag auf Samstag. Auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra und des VER fänden nicht statt.

Die Hagener Straßenbahn AG (HST) versucht während des Streiks einen Notfall-Fahrplan aufrecht zu erhalten: Zwischen 5 und 21.30 Uhr werden zumindest einige ausgewählte Linien in einem ausgedünnten Takt auf den Hauptstrecken fahren, so Pressesprecherin Alicia Pieper. Demnach fahren beispielsweise die Linien 518 nach Herdecke und 538 alle 60 Minuten, und die Linie 541 nach Wetter alle 30 Minuten.