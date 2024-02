Herdecke. Im großen Hochwasserrückhaltebecken an der B54 hatte sich die Natur ausgebreitet. Nach den Baumfällungen kann die Fläche nun beräumt werden.

Der Vorher-Nachher-Unterschied fällt beträchtlich aus. Passendes Verb und Stichwort in dem Zusammenhang: Die Stadt Herdecke hat die Bochumer Fima Ecosoil beauftragt, in dem Hochwasserrückhaltebecken an der Wittbräucker Straße/Dortmunder Landstraße Bäume zu fällen. Und zwar in bemerkenswerter Menge: Rund 160 Exemplare, die Mehrzahl Erlen, gerieten nun im Februar zwischen die Sägeblätter.