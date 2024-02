Wetter. Amphibienschutzberater Martin Maschka appelliert an Spaziergänger und Hundebesitzer, das betroffene Waldgebiet zu meiden

„Achtung! Salamanderpest!“: In großen schwarzen Buchstaben steht die Warnung auf dem Aushang, der zurzeit im Wald nordwestlich vom Harkortsee zu finden ist. Im Bereich Schnodderbach sterben aktuell Feuersalamander & Co.. Mehr als 65 tote Tiere hat Martin Maschka von Artenschutz Ruhrgebiet e.V. bereits gefunden. Er ist als Amphibienschutzberater ehrenamtlich für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig und auch im betroffenen Waldgebiet in Wetter unterwegs. Er weiß: „Die toten Tiere, die wir bisher aufgesammelt haben, sind ja nur die sichtbaren. Ich gehe davon aus, dass es mehrere hundert sein werden.“ Darum bittet der Umwelt- und Wildnispädagoge auch die Bevölkerung um Mithilfe.