Herdecke. Der Blick von Außen kann erhellend sei. Am Beispiel Herdecke lässt sich viel erfahren über Restaurants und Hotels, KI und Touri-Tipps.

Wer gerne in die Ferne schweift, bekommt im Internet die besten Ratschläge. Beliebtes Portal für die Buchung von Unterkünften oder Restaurants ist die Touristik-Website Tripadvisor. Wie hilft das Portal weiter in der eigenen Stadt? In Herdecke zum Beispiel? Ein Recherche-Bericht mit Augenzwinkern.

„Suchen Sie nach Essensmöglichkeiten in Herdecke?“, fragt das System und zeigt Bilder zur Landesküche aus Italien, Deutschland, Griechenland oder Indien. Indien? In Herdecke? Auf Platz 1 liegt das Sweet Chilli in Dortmund. Also doch nichts Kulinarisches in Herdecke verpasst. Schritt zurück zu den Restaurants in Herdecke. Platz 1 bei den Italienern? Das Emilio Restaurant. In Dortmund. „Wunderbar lecker“, wie hier zitiert wird, und nur 13,1 Kilometer von Herdecke entfernt.

Günstiges Essen, gute Adressen

Der Buchungsratgeber kennt seine Benutzer und weiß, dass für viele vor dem Griff zur Gabel erst der Blick in die Geldbörse kommt. „Günstige Gerichte“, steht über der nächsten Bilderreihe, und den besten Platz belegt dann tatsächlich einmal ein Restaurant aus Herdecke. Ob die Herdecker bei „günstig“ allerdings tatsächlich zuerst ans Sasella in Ende denken oder das Landhaus Hesse an der Dortmunder Straße, darf bezweifelt werden. Und im Café Wenning, ebenfalls aufgeführt, werden wohl eher Kaffee und Kuchen und nicht günstige Gerichte erwartet.

Unter den „Günstigen Restaurants“ in Herdecke finden sich dann zuerst Pasta Passion oder die Pizzeria Nunzio. Das dürfte schon eher angehen. Allerdings bleibt erklärungsbedürftig, dass noch vor dem Weinlokal Korkenzieher die Kuhbar zu finden ist. Nichts gegen leckere Eis aus der Manufaktur. Aber auf der Suche nach einer ordentlichen Mahlzeit wäre die besonders gefragte Eisdiele wohl mehr eine kalte Dusche für die Hungrigen.

Unterstützung vom virtuellen „Co-Piloten“

Die Bewertungen stammen von Reisenden – so will es Tripadvisor, schreibt ein Medienrechtler, der Restaurants und Hotels Tipps geben möchte, wie sie sich gegen mögliche Falschbewertungen zur Wehr setzen können. Aber die Kuhbar als Essadresse? Die Herdecker und ihre Gäste von auswärts müssen echte Kostverächter sein, wenn sie die meisten Restaurants und Ristorantes der Stadt hinter einer Eisdiele platzieren.

Eine Reihenfolge gibt es auch bei der Restaurant-Abfrage für Herdecke mit der Suchmaschine Bing. Das Sasella auf Platz 1 , das Landhaus Hesse auf Platz 2, dann das Il Cortile und auf Rang 4 schließlich Café Wenning. Nicht nur die Abfolge der Nennungen, auch die Punktewertung und sogar die Zahl der abgegebenen Bewertungen entsprichen der Übersicht bei Tripadvisor. „Ich habe einige Bewertungen für Restaurants in Herdecke für dich gesucht“, erklärt der „Copilot, dein KI-Begleiter.“ Abschreiben kann die künstliche Intelligenz, das muss man ihr lassen. Der angehängte Hinweis auf mehr Infos bei Tripadvisor ist bei dieser Quellenlage eigentlich überflüssig.

Die Kuhbar in Herdecke in ihrer Anfangszeit. © WP

Neuer Versuch. Was findet Tripadvisor für Herdecker auf der Suche nach einem Hotel, in dem sich Freunde oder Verwandtschaft einquartieren lassen? Hier erweist sich die Suche als deutlich treffsicherer. Platz 1 belegt der Platzhirsch in Herdecke: das Ringhotel Zweibrücker Hof. Warum es aber 0,48 Kilometer vom Herdecker Zentrum entfernt liegen soll, das erschließt sich wohl am ehesten Menschen, die an einen geografischen Mittelpunkt glauben. Der Zweibrücker Hof ist ganz nah dran am historischen Altstadtkern. Platz 2 bei den Hotels belegt das „Heimatherz Hotel“ in der Fußgängerzone, Platz 3 das Landhotel Bonsmann‘s Hof, Platz 4 der Kötterhof. Immerhin, alles Herdecke.

Auch bei der Frage nach den besten Hotels hat der virtuelle „Copilot“ eine Antwort. Allerdings gibt es ja in Herdecke auch nur die Top-Four. Erklärungsbedürftig bleibt jedoch, mit welchem geistigen Getränk die Suchmaschine gefüttert worden ist, die bei der Suche nach weiteren Quartieren zwischen dem Arcadeon in Hagen und einem Design-Hotel in Dortmund die Selbstbedienungs-Filiale der Märkischen Bank als Quartier ausgeguckt hat. Eine Nacht, zwei Gäste, 88 Euro. Da dürften Preis und Leistung auffällig auseinanderklaffen.