Wetter/Ennepe-Ruhr. Die AVU-Belegschaft setzt sich für Schwächere ein. Auch in Wetter werden Kinder und Jugendliche beschenkt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch in Wetter: Glückliche Gesichter nach Spendenaktion

Die AVU-Belegschaft hat auch in diesem Jahr aus dem Weihnachtsbaum im Foyer des Verwaltungsgebäudes einen Wunschbaum gemacht. Jetzt hatte das Unternehmen Kinder und Jugendliche aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis zu Gast.

Fast 180 Präsente stifteten die Mitarbeiter: Die Kinder und Jugendlichen kommen von der Stiftung Loher Nocken in Ennepetal, der Jugendhilfe Sirach in Gevelsberg, dem Atelier Sieben in Schwelm, dem Jugendhilfsverein KoProfil in Sprockhövel und dem Jugendamt Wetter. Sie hatten vorher ihre Wunschzettel kreativ und liebevoll übermittelt. Und auf den Wunschzettel standen die typischen Sachen wie auf vielen anderen Listen, die in den letzten Wochen geschrieben worden sind: Seien es Fußbälle oder Kuscheltiere für die Kleinen oder auch schon mal Parfüm für den Teenager.

Daniel Pilz und Matthias Weiss vom Betriebsrat der AVU-Gruppe übernahmen die Begrüßung. Zuerst einmal wurden die beiden überrascht, denn die Kinder sangen spontan mit ihren Betreuern zusammen „Die Weihnachtsbäckerei“ und zwar alle Strophen. Da ging es ihnen genauso wie den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Organisatorinnen Sandra Sauerwein, Jennifer Greitsch, Heike Medeke und Heike Tuchnitz: Sie freuen sich – alle Jahre wieder – über glückliche Gesichter.