Natur Auch in Wetter und Herdecke am „Birdrace“ 2021 teilnehmen

Ennepe-Ruhr. So viele Vogelarten wie möglich innerhalb von 24 Stunden beobachten – das ist Ziel der Aktion „Birdrace“ am 8. Mai. Mitstreiter werden gesucht.

Haben Sie schon einmal vom ‚Birdrace’, also übersetzt vom ‚Vogelrennen‘ gehört? Wenn nicht, fragen Sie sich jetzt vermutlich: Welche Vögel wo und warum rennen. Oder ob es sich vielleicht um ein Straußen-Rennen oder etwas Ähnliches handelt. Der Name und vor allem die deutsche Übersetzung der Aktion sind - zugegebenermaßen – etwas irreführend.

24 Stunden verschiedene Vogelarten beobachten

Denn nicht die Vögel rennen bei diesem Ereignis, sondern die Menschen laufen in gewisser Weise den Vögeln hinterher. Rennen wird dabei aber vermutlich kaum jemand, denn beim Rennen kann man die Vögel in der Umgebung weder gut sehen noch hören. Und genau darum geht es: Vierundzwanzig Stunden lang so viele Vogelarten wie möglich zu beobachten. Die Aktion hat auch die vielleicht treffendere Bezeichnung ‚Tag der Vogelartenvielfalt‘.

Los geht es am 8. Mai

Das „Rennen“ findet immer Anfang Mai statt, und damit auf dem Höhepunkt der Vogelaktivitäten in unseren Breiten. In diesem Jahr ist es am Samstag, 8. Mai, soweit. Mitmachen kann wirklich jede und jeder, egal ob klein oder groß, jung oder alt, ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost, es gewinnt dabei nicht unbedingt die längste Artenliste.

Lassen Sie sich daher nicht von dieser tollen Aktion abhalten, nur weil Sie glauben, außer einer Amsel und einer Kohlmeise keine Vogelarten unterscheiden zu können. Es geht um den Spaß an der Sache, um das Draußen sein, darum, Neues zu entdecken und Menschen für Naturbeobachtungen zu begeistern. Sie werden mit Sicherheit erstaunt sein, wie viele Vogelarten Sie an einem Tag entdecken.

Fernglas und Bestimmungsbuch oder App

Ein Fernglas sollte man sich aber schon organisieren, am besten mit einer acht- oder zehnfachen Vergrößerung, um die Vögel auch auf Distanz erkennen zu können. Ein Bestimmungsbuch oder, wer es lieber digital mag, eine der im Internet verfügbaren Apps, helfen bei der Artbestimmung. Die Apps stehen zum Teil kostenlos oder für kleines Geld zum Herunterladen zur Verfügung. Es gibt sogar Apps, mit deren Hilfe man Vogelarten anhand ihres Gesangs bestimmen kann.

Beim ‚Birdrace‘ führen alle Teilnehmenden eine eigene Liste. Sie können aber trotzdem mit der Familie oder in einer kleinen Gruppe unterwegs sein – sofern es die dann geltende Corona-Schutzverordnung erlaubt. Ganz Corona-konform, kann man sich auch mit bis zu vier weiteren Personen zu einem virtuellen Team zusammenschließen. Egal wo die Teammitglieder wohnen.

Viele Teams geben sich witzige Namen, die etwas mit der Vogelwelt zu tun haben, wie etwa „Chickendales“ oder „Möwen der Beste gewinnen“. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sehr schön finde ich auch den Namen des Teams „Ahnungslos durch die Nacht“.

Achtung Ausgangssperre

Vielleicht sollte es in diesem Jahr eher „Artenlos durch die Nacht“ heißen, sollte eine Ausgangssperre die Beobachtungsstunden einschränkt. Den Spaß sollte das aber nicht schmälern. Mit etwas Glück hört man in der Nacht auch aus dem eigenen Garten oder vom Balkon aus noch einen Waldkauz rufen. In einer Zeit, in der Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind, bietet das ‚Birdrace‘ tolle Abwechslung.

Anwesenheit bedeutet Störung

Andererseits steht die Natur während der vergangenen Monate unter enormem Druck. Viele Menschen haben den Erholungswert der Landschaft um sie herum entdeckt. Das ist natürlich durchaus positiv, vor allem, wenn damit eine Wertschätzung für die Natur verbunden ist. Viele Menschen bedeuten aber auch viele Störungen für wildlebende Pflanzen und Tiere. Die meisten Menschen sind sich dessen sicherlich gar nicht bewusst, dass schon ihre bloße Anwesenheit Störung bedeutet. Daher ist es umso wichtiger, auf den Wegen zu bleiben und sich rücksichtsvoll zu verhalten. Für Naturschutzgebiete gilt ohnehin das Verbot, die Wege zu verlassen. Und um Vögel beobachten zu können, muss man sich sowieso ruhig verhalten. Viele ‚Birdracer‘ sind darüber hinaus klimafreundlich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs.

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch noch schnell an unter www.birdrace.dda-web.de. Ob mit oder ohne ‚Birdrace‘, ich wünsche Ihnen einen Mai voller schöner Erlebnisse.

Ihre Britta Kunz

