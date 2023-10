Auf dem Dorfplatz Volmarstein über Nahversorgung diskutieren

Volmarstein. Wie kann der Cap-Markt der Awo Umsätze steigern? Was braucht es zur Nachfolge von Rewe Grundschöttel? Darum geht es Mittwoch am Redaktionsmobil.

An diesem Mittwoch möchte die Lokalredaktion mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Um 16.30 Uhr beginnt am 11. Oktober am Dorfplatz in Volmarstein eine Diskussionsrunde, in der es um die Nahversorgungslage gehen soll.

Das große Gesprächsthema 2023

Nach dem Hin und Her zum Cap-Markt (auf die angekündigte Schließung folgte seitens der Awo eine Mitteilung zum vorläufigen Weiterbetrieb) sowie dem Aus von Rewe Grundschöttel inklusive Nachfolge-Schwierigkeiten hat sich dieses Themenfeld 2023 im besagten Stadtteil als große Herausforderung herauskristallisiert. Daher stehen bei der moderierten Veranstaltung am Mittwochnachmittag vor dem Café Herzken konstruktive Lösungsansätze im Fokus, wie der besondere Cap-Markt gestärkt werden kann und welche Wünsche Anwohner aus Grundschöttel haben.

Esther Berg als Geschäftsführerin der Awo EN (Betreiberin des Supermarktes) und Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg haben ihr Kommen zugesagt. Das Gesprächsangebot dauert ca. 90 Minuten, das Redaktionsmobil steht bis 18.30 Uhr am Volmarsteiner Dorfplatz.

