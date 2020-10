Polizei Aufbruch von mehreren Garagen und Autos in Wengern

Wetter. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Wetter-Wengern Autos aufgebrochen worden. Auch Garagen waren nicht sicher.

Eine ganze Kette von Aufbrüchen hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wetter gegeben: Laut Polizeibericht brachen unbekannte Täter im Stadtteil Wengern in mehrere Garagen und Fahrzeuge ein.

In den Straßen „Im Bremmen“ und im Bommerholzer Weg brachen der oder die Täter Garagen auf, aus einer wurde unter anderem eine Kettensäge entwendet. Die drei geschädigten Pkw waren in der Markstraße sowie ebenfalls Im Bremmen und im Bommerholzer Weg geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02335-9166-7000 entgegen.