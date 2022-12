Auffahrunfall: Zwei verletzte Frauen aus Herdecke und Hagen

Herdecke/Vorhalle. Ein wohl heftiger Unfall am Donnerstag in Vorhalle endete glimpflich. Eine Hagenerin und eine Autofahrerin aus Herdecke wurden leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall wurden am frühen Donnerstagabend, 15. Dezember, zwei Personen leicht verletzt. Das teilte die Polizei Hagen mit.

Gegen 17.45 Uhr befuhr demnach eine 31-jährige Opelfahrerin die Herdecker Straße in Richtung Herdecke. Hierbei übersah die Hagenerin nach eigenen Angaben eine vor einer roten Ampel wartende 60-jährige Frau aus Herdecke in ihrem Toyota. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei verletzten sich die beiden Frauen leicht. Sie wurden zunächst an Ort und Stelle durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Beide konnten dann aber im Anschluss selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, so die Hagener Polizei. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

