Aufregender Fund folgt Herdecke ins Mittelalter

Herdecke. Das Aussehen der Annen-Kapelle war bislang unbekannt. Jetzt gibt es Zeichnungen von 1830. Ihre Geschichte geht deutlich weiter zurück

Die St. Anna-Kapelle war eines der drei Gotteshäuser neben der Stiftskirche und der katholischen Kapelle, die es früher einmal auf dem Stiftsplatz in Herdecke gegeben hat. Sie stand am östlichen Rand des Stiftsplatzes vor dem heutigen Abgang zur Fußgängerzone und gegenüber dem Rathauseingang. Bei den Ausschachtungsarbeiten für die Rathaus-Tiefgarage in den 1970-er Jahren wurden ihre Fundamente entdeckt.

Danach besaß die Kapelle im Osten eine halbrunde Apsis. Nach der Vermessung wurden die Grundmauern wieder zugeschüttet. Im Zuge der anschließenden Pflasterung des Rathausplatzes hat man deren Verlauf aber durch andersfarbige (rote) Pflastersteine markiert. Diese Markierung ist jedoch bei einer der späteren Neupflasterungen des Rathausplatzes überpflastert worden und somit heute verschwunden.

Das äußere Aussehen der St. Anna-Kapelle war aber bisher gänzlich unbekannt. Erst kürzlich wurde vom Verfasser im NRW-Landesarchiv in Münster zufällig eine etwa aus dem Jahr 1830 stammende und bisher völlig unbekannte Architekturzeichnung mit der Außenansicht sowie einem Gebäudequerschnitt und einem Grundriss der demnach turmlosen Kapelle einschließlich exakter Maßangaben entdeckt. Zwar liegen über die Gründung und Frühgeschichte der Kapelle bis zum späten 17. Jahrhundert keinerlei direkte Nachrichten vor. Mit ziemlicher Sicherheit war sie aber eine der im Mittelalter häufigen frommen (Vikarien-)Stiftungen für das Seelenheil.

Auftragsbeter fürs Seelenheil

Hierbei stifteten Gläubige Sach- oder auch Geldeinkünfte für den Unterhalt eines Geistlichen (Vikars). Dieser musste als Gegenleistung für den Stifter und die von diesem gegebenenfalls benannten lebenden und toten Personen beten und meist an einem besonderen, einem oder einer Heiligen geweihten Altar für sie die Messe lesen. Falls es sich hier tatsächlich um eine Vikarien-Stiftung handelte, könnte diese der heiligen Anna, der Mutter der Gottesmutter Maria, geweiht gewesen und die Kapelle dafür erbaut worden sein. Tatsächlich erlebte die Verehrung der heiligen Anna seit dem 13. Jahrhundert einen enormen Anstieg.

Auch in der Herdecker Stiftskirche gab es nachweislich früher eine St.-Anna-Vikarie. Sie war 1484 von einem Angehörigen der bedeutenden Hagener Familie Hackenberg gestiftet worden.

Die älteste Erwähnung der Annen-Kapelle auf dem Stiftsplatz stammt aus dem Jahr 1674. Damals wurde sie als Schulhaus für die lutherische Schule und als Wohnung für den am 15. Juli dieses Jahres berufenen lutherischen Lehrer Johannes Hidding eingerichtet. 1752 erhielt die ein halbes Jahrhundert zuvor gegründete reformierte Gemeinde in Herdecke die Kapelle zur Abhaltung ihrer Gottesdienste überlassen. Das blieb so bis 1826, als aufgrund der damals erfolgten Union der lutherischen und der reformierten Gemeinden in Her­decke auch den Reformierten die Stiftskirche zur Verfügung stand.

Erinnerungstafel wünschenswert

Die nunmehr als kleinere evangelische Kirche bezeichnete Annenkapelle wurde von da an von der unierten Kirchengemeinde bis 1863 für Nachmittagsgottesdienste genutzt, was aber immer seltener geschah. 1873 verkaufte der unierte Kirchenvorstand die Kapelle an die lutherische Schulgemeinde.

Diese hatte jedoch ganz offensichtlich kein Interesse an dem Erhalt des seinerzeit zwar baufälligen, aber durchaus noch reparaturfähigen Gebäudes. Sie ließ es weiter verfallen, obwohl das zuständige preußische Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten wie auch der Superintendent Carl Wiegmann des Evangelischen Kirchenkreises Hagen auf die Erhaltung gedrängt hatten. 1875 ist das Gebäude dann auch abgebrochen worden.

Es wäre wünschenswert, dass eine Tafel mit der Abbildung und dem Grundriss der Kapelle sowie einer kurzen Geschichte der Kapelle in der Nähe ihres Standorts angebracht würde. Tatsächlich ist die sicherlich mittelalterliche St. Anna-Kapelle nämlich ein Zeugnis für die bis in das Mittelalter zurückreichende Geschichte von Herdecke.

