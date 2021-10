Aufruf vom Stadtmarketing: Auf Fotos soll Wetter glänzen

Wetter. Der Verein Stadtmarketing für Wetter ist auf der Suche nach herbstlichen Impressionen und bittet Interessierte um das Einschicken von Fotos.

Das Stadtmarketing Wetter hofft auf die Mithilfe von Hobbyfotografen. Gesucht werden schöne herbstliche Bilder aus der Heimatstadt.

In einer Mitteilung schreiben die Verantwortlichen des Stadtmarketings: „Seit 2020 hat sich für jeden von uns viel verändert.“ Das eigene Zuhause habe in dieser Zeit einen hohen Stellenwert erhalten.

Und: „Unsere Stadt hat so viel Schönes zu bieten. Ein Stadtspaziergang durch die Altstadt, eine Radtour durch die Wiesen, ein Blick auf den Harkortsee oder einfach mal die Seele baumeln lassen an einem neuen Lieblingsplatz… Auch wenn das Wetter gerade nicht mitspielt, ist der Herbst die goldene Jahreszeit und gibt unserer Stadt eine ganz besondere Atmosphäre. Nun sind Sie gefragt, schicken Sie uns Ihre herbstlichen Impressionen von Wetter aktuell oder auch schöne Erinnerung aus dem Fotoarchiv! Wir teilen dann die goldene Bilderlandschaft, gerne auch unter Angabe der Fotoquelle“.

Wer mitmachen will, sendet seine Motive bis zum 20. Dezember per E-Mail an kontakt@stadtmarketing-wetter.de. Mit der Zusendung der Fotos erklären Einsender sich einverstanden, dass das Stadtmarketing für Wetter die Bilder auf allen seinen Kanälen veröffentlichen und weiterverarbeiten darf. Geben Sie bitte an, wenn eine Quellenangabe nicht gewünscht ist.

