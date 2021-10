Auftritt in Herdecke: Oliver Steller würdigt Kurt Tucholsky

Kulturabend am 6. November an der Wetterstraße 60 in Herdecke: Oliver Steller singt und spricht Kurt Tucholsky.

Herdecke. Benefizabend: Künstler Oliver Steller spricht und singt am 6. November im Werner-Richard-Saal in Herdecke Lieder und Texte von Kurt Tucholsky.

Den deutschen Musiker und Rezitator Oliver Steller kennen viele Herdecker. Der Künstler trat schon mehrfach in der Stadt an den Ruhrseen auf und besuchte auch heimische Schulen.

Am Samstag, 6. November, widmet sich Steller ab 19 Uhr im Werner-Richard-Saal an der Wetterstraße 60 Liedern und Texten des Schriftstellers und Journalisten Kurt Tucholsky. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung. Die wiederum will mit diesem Benefizabend der Herdecker Bürgerstiftung helfen. Der Erlös ist bestimmt für deren Projekt „Kinder in die Vereine und die Musikschule“.

Karten-Vorverkauf läuft

Durch Sprache und Gesang will sich Oliver Steller an diesem Abend Tucholsky nähern, mit Geschichten aus dessen Leben sollen sein Charakter und seine Gedichte lebendig werden. Dabei singt Oliver Steller sich nie in den Vordergrund, heißt es in der Ankündigung.

Und weiter: „Durch Stellers einfühlsame Musiken und biografischen Erzählungen bleibt der Dichter und Denker immer der zerrissene Held der Veranstaltung und Steller sein Interpret. Das Ergebnis: Ein unvergesslicher Abend, nicht nur für Literaturliebhaber.“

Zudem hat Steller zugesagt, an zwei Tagen im November vier Herdecker Schulklassen zu besuchen.

Karten für die Benefizveranstaltung, bei der die 3G-Regel gilt, kosten 15 Euro (Schüler sowie Studierende frei). Erhältlich sind Tickets in der Buchhandlung Herdecke, an der Abendkasse oder per Mailreservierung (info@buergerstiftung-herdecke.de).

