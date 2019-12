Wetter. Er ist im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten, war bei Angela Merkel, und jedes Konzert ist ausverkauft: Die Rede ist vom Heart Choir aus Wetter.

Aus dem Jugendprojekt wird Wetters bester Chor im Westen

Eigentlich war es ein Jugendprojekt, das nach einem halben Jahr auslaufen sollte. Doch es kam bekanntlich anders, denn dieses Jahr feierte der Heart Choir bereits sein 15-jähriges Bestehen.

Ein Grund zur Freude nicht nur für den Chor und seine zahlreichen Begleiter, sondern auch für das Publikum, denn inzwischen ist jedes der drei Konzert vor Weihnachten in kurzer Zeit ausverkauft. Dieses Jahr ließen die Sängerinnen und Sänger den Stadtsaal mit ihrer Version von Christmas Carol beben. Songs wie „A million dreams“, „Stranger in moscow“, „Superior“ aber auch „Feliz Navidad“ ließen das Weihnachtsmärchen wahr werden, doch die Weihnachtsgeschichte war diesmal eine ganz andere – und die wurde von Margit Kasten erzählt. Sie ist die Mutter einer der Sängerinnen und übernahm die Moderation der Abende.

Große Euphorie

HeartChoir begeistert bei Weihnachts-Gala Sound Of Soul 1 / 64 HeartChoir begeistert bei Weihnachts-Gala Sound Of Soul Dreimal ausverkauft: Im Stadtsaal präsentiert der HeartChoir aus Wetter wieder schwungvolle Chorstücke aus Rock, Pop oder mit Weihnachtsbezug. Foto: Günter Lehn und Steffen Gerber Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

„Im September 2004 gründeten Julia Barbig und Alina Wiczorek den Heart Choir als Jugendprojekt vom Kulturzentrum Lichtburg. Eigentlich war das Projekt auf ein halbes Jahr begrenzt“, berichtet Kasten. Allerdings hatten die Gründerinnen nicht mit so viel Euphorie gerechnet. „Von Beginn an konnte der Chor durch seine Ausstrahlung überzeugen und das Publikum begeistern. Viele Songs wurden durch einzigartige Soli geprägt und am Anfang konnte man vor lauter Jubel aus den eigenen Reihen fast kein Solo hören“, erinnert sich Kasten. Auch wenn es heute noch die beliebten Soli gibt, wie beispielsweise dieses Jahr von Alina, die „Stranger in moscow“, „Excelent“ von Melissa oder „Beautiful Day“ von Ricardo und Moritz, so hat sich auch die stimmliche Stärke des gesamten Chores gesteigert. Sie brillieren als Einheit. „Aufstellung, Bühnenbild und technische Effekte sind mittlerweile semiprofessionell“ meint Kasten.

Immer wieder brillieren die Solisten des Chores. Foto: Günter Lehn

Kein Wunder also, dass der Heart Choir auch bei verschiedenen Veranstaltungen außerhalb der wetterschen Heimat glänzen konnte. „Neben zwei herausragenden Teilnahmen am ,Grand Prix der Chöre’ und dem ,besten Chor im Westen’, nahm der Chor bei der Veranstaltung ,10 Jahre Potsdamer Platz’, am ,ZDF Fernsehgarten’ mit anschließendem Empfang auf dem Seefest in Wetter teil“, weiß Kasten zu berichten.

Herdecke Wetter Dank des Chores Der Dank des Chores ging auch an die vielen Helfer, ohne die die Konzerte nicht in der Art möglich wären. Angefangen bei der Band, die diesmal allein zum Auftakt spielen durfte, bis hin zur Licht- und Tontechnik. Ein großer Dank ging auch an das Publikum, denn viele Zuschauer begleiten den Chor bereits seit 15 Jahren. Infos: www.heartchoir.de

Einer der Chorhöhepunkte war aber sicherlich auch der Auftritt bei der CDU Weihnachtsfeier in Berlin. Dort durften eigentlich keine Fotos mit Kanzlerin Angela Merkel gemacht werden. „Wir wissen bis heute nicht, woher einige Aufnahmen stammen“, meint Kasten augenzwinkernd. Inzwischen gibt es drei eigene CDs des Chores. 2019 wurden zwei neue Songs aufgenommen, unter anderem „You will be found“.

Gute Nachwuchsproduktion

Doch nicht nur gesanglich ist der Chor bestens aufgestellt, auch bei der eigenen „Nachwuchsproduktion“ sind die Sängerinnen und Sänger äußerst erfolgreich. „Es gibt bereits 19 Chorkinder. Das Jüngste wird gerade im Schminkraum gestillt“, weiß Kasten zu berichten und erntete dafür viele Lacher. Das erfordert allerdings einigen organisatorischen Aufwand. So erkläre sich auch, warum der Chor nicht öfter und vor allen Dingen bundesweit auftrete. „Lebenspartner und Eltern werden eingespannt, damit man zur Chorprobe und zu den Auftritten gehen kann. Außerdem sind die Berufe der einzelnen Chormitglieder auch höchst unterschiedlich“, so Kasten. Etwas haben die Sängerinnen und Sänger jedoch gemeinsam: „Die Freude am Singen, etwas gemeinsam zu erreichen, der Respekt und die Wertschätzung, der Bogen zum Publikum, die Stimmen“, erklärt Margit Kasten. Doch am wichtigsten, und das machte sich auch dieses Jahr wieder bei jedem Auftritt bemerkbar, ist die Ausstrahlung mit der der Chor der Herzen sein Publikum einfängt.