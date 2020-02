Wetter. Für Betreiberin Arzu Urhan ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ihr Angebot in Wetter umfasst neben Backwaren und Konditorkunst auch süße Kost.

Aus früherer Homann-Filiale in Wetter wird Arzum-Backshop

Von einem auf den anderen Tag stand die Kundschaft vor verschlossenen Türen. Vor knapp einem Jahr war das. Die Bäckerei Homann musste alle Standorte in Wetter schließen. Auch den an der Ecke von Friedrichstraße und Karlstraße. Nun sind die Fenster nicht mehr verhängt. Gleich am Kreisverkehr hat der Arzum Backshop aufgemacht. Mit langen Öffnungszeiten und einem Angebot über das vieler Bäckerei-Filialen hinaus.

Der Name des Backshops ist ein Wortspiel. Arzu heißt die Betreiberin mit Vornamen. Arzum bedeutet auf Türkisch „Wunsch“. Und Wünsche möchte Arzu Urhan mit ihrem Backwarenangebot fürs Schöntal und für Menschen auf dem Weg von Wetter nach Hagen erfüllen.

Gebacken wird in Herne

Zunächst einmal ist aber ein persönlicher Wunsch in Erfüllung gegangen. Drei Töchter haben Arzu und Mehmet Urhan. Seit die Jüngste im Kindergarten ist, „wollte meine Frau nicht mehr nur daheim sitzen“, sagt der Ehemann, der von Beruf Elektroniker und am Eröffnungstag gekommen ist, um anzupacken, wo Hilfe gebraucht wird. Weit hat er es nicht. Die Familie wohnt an der Schöntaler Straße.

In den Fächern hinten an der Wand liegt Brot, in der Auslage Gebäck. Sogar vier verschiedene Torten sind schon in Stückchen geteilt. „Das Sortiment sind deutsche Backwaren mit einem Touch von orientalischem Angebot“, sagt Hakan Karabal. Er sollte es wissen. Karabal kommt von der Panobake GmbH aus Herne. Sie liefert täglich ins Schöntal. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen am Start. Hier wird gebacken, auch für den Hauch von Orient, der vom türkischen Süßgebäck ausgeht.

„Ist schön hier, ne?“, sucht eine Kundin Bestätigung bei einer Frau, die direkt nach ihr durch die Tür in der Hausspitze getreten ist. Die weicht ein bisschen aus. Bestimmt nicht wegen des Angebots, das vor ihren Augen ausgebreitet ist. Vermutlich will sie sich Brot und Brötchen und Konditorwaren erst mal auf der Zuge zergehen lassen, bevor sie ein Urteil fällt. Hakan Karabal bekommt den Wortwechsel mit und zeigt sich sicher, dass die Kundin wieder kommt.

Sonntags frische Brötchen

An sieben Tagen in der Woche hat sie dazu Gelegenheit. Um 5.30 Uhr will Arzu Urhan an den Werktagen aufmachen. Bis 19 Uhr ist geöffnet. Sonntags gibt es ab 8 Uhr frische Brötchen. Bis 12 Uhr sollten auch Spätaufsteher da gewesen sein. Dann hat auch Familie Urhan mal frei.