Aus Wetter: Elli Köhlers großer Wunsch vom besseren Klima

Ein Werbespot mit Wladimir Klitschko, Friday-for-Future-Treffen mit Joko Winterscheidt, eigene Poetry-Slam-Texte, Theaterstücke – Elli Köhler aus Wetter schaut auf ein spannendes Jahr 2019 zurück. Sie schreibt, schauspielert und widmet sich in ihrer Freizeit auch noch der Astrophysik an der Junior Universität in Wuppertal. Mit ihren zwölf Jahren hat die Wetteranerin bereits mehr erlebt als manch Erwachsener.

Dennoch gibt es einen Moment in 2019, der für die Zwölfjährige ein ganz besonderes Highlight darstellt. „Am aufregendsten war das Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel, als sie die Junior Universität in Wuppertal besuchte“, sagt sie. Ein aufregender Tag, der für Elli viel zu schnell vorbei ging. „Sie stieg gerade aus dem Auto, da mussten wir auch schon weiter zum Foto.“

Das war im Mai 2019. Bereits zuvor durfte sie im Rahmen der Junior Universität die Feier zum 10-Jährigen Jubiläum der Uni moderieren und einen Imagefilm drehen. „Ich habe mich so gefreut, als man auf mich zukam und mich fragte, ob ich bei dem Film mitspielen möchte . Es zeigt ja, dass sie in dem Moment an mich gedacht haben.“

Werbedreh mit Klitschko

Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass die Zwölfjährige, die mit der Schauspielerei groß geworden ist, vor der Kamera steht. Ebenfalls 2019 ging es für sie gemeinsam mit Boxlegende Wladimir Klitschko in den Ring, um einen Werbespot zu den Themen Bildung und Gesundheit zu drehen. Er gehört in die Reihe „Nachhaltigkeit mit Brain und Power“. „Das mit dem Dreh kam relativ spontan für mich. Aber es war eine tolle Erfahrung und ein toller Tag“, schwärmt Elli vom Dreh. „Klitschko war total aufgeschlossen. Aber es war auch anstrengend, denn ich musste immer wieder eine Treppe hinauf laufen.“ Für die Zwölfjährige, die bereits zwei Knie-OPs hinter sich hat, nicht gerade einfach.

Elli Köhler moderierte das Jubiläum der Junior-Universität. Foto: Kris Köhler

Und noch einen Promi traf Elli Köhler im Sommer 2019: Joko Winterscheidt, der mit einem Streikaufruf den jungen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“, zu denen auch Elli Köhler zählt, den Rücken stärkte. Seit einiger Zeit demonstriert die junge Wetteranerin in Dortmund für ein besseres Klima und schreibt Poetry-Slam-Texte, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Ihre Message: „Schenkt dem Thema mehr Beachtung und handelt, statt immer nur drum herum zu reden!“

Gemeinsam mit einer Freundin besuchte die Zwölfjährige ihre erste Demo in Dortmund. „Danach habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, wie ernst es eigentlich schon ist und wie nah.“

Ziele und Wünsche

Klimatexte, Nachhaltigkeitsserie, Friday-for-Future – das Thema Klima spielt für die Zwölfjährige eine zentrale Rolle. „Das spielt alles irgendwie zusammen. So auch in der Astrophysik“, sagt sie. Sie lacht, denn Astrophysik sei ihre Leidenschaft. Dafür besucht Elli sogar einmal die Woche die Junior Universität in Wuppertal, wo sie verschiedene Kurse im Bereich Naturwissenschaft belegt. „Am liebsten aber mache ich Physik – oder Astrophysik. Das Weltall fasziniert mich. Es ist unfassbar, wie viele Planeten es gibt und wie einzigartig das alles ist.“

So wundert es nicht, dass Elli auch in Zukunft gerne im Bereich Astrophysik arbeiten möchte. „Das heißt aber nicht, dass ich mit allem anderen aufhören möchte. Ich möchte auch in Zukunft schauspielern und Texte schreiben.“ Und Texte hat die Zwölfjährige bereits einige geschrieben. Neben Poetry-Slam-Texten schrieb sie schon früh Kurzgeschichten und sogar ein eigenes Theaterstück, das sie gemeinsam mit anderen Schauspielern aufführen konnte.

Der Werbespot „Nachhaltigkeit mit Brain & Power: Wladimir Klitschko“ ist auf der Video-Plattform YouTube zu sehen.