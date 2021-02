Aus Wetter für fünf Euro zum Impfzentrum nach Ennepetal

Außenansicht des Impfzentrums des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal, das am 8. Februar in Betrieb geht.

Wetter. Bus, Bahn, Taxi oder PKW? Die Stadt Wetter unterstützt Senioren, die ab Montag einen Termin im Impfzentrum Ennepetal haben, auch bei der Anfahrt.

Der städtische Seniorenbeauftragter Axel Fiedler berät bekanntlich Impfwillige im Alter von 80 Jahren und darüber hinaus, wie sie ab Montag das Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises erreichen können. Das umfasst Hinweise, wie die Senioren per Auto, Bus oder mit dem Taxi zur neuen Medizin-Einrichtung an der Kölner Straße 205 in Ennepetal gelangen können. „Noch haben aber viele Menschen keinen Termin“, teilt die Stadt Wetter auf Anfrage mit. Jene, die schon eine konkrete Zusage für einen Pieks gegen das Cornavirus haben, wollen den Angaben zufolge meist einen PKW nutzen. „Entweder fahren sie selbst oder lassen sich von ihren Angehörigen nach Ennepetal bringen“, heißt es aus dem Rathaus.

Es gebe auch viel ehrenamtliches Engagement von Privatleuten (etwa über die Nachbarschaftshilfe), die Fahrten nach Ennepetal anbieten. Auch der Bürgerbus stehe zu bestimmten Zeiten zur Verfügung und kostet für Hin- und Rückfahrt jeweils fünf Euro. Ein Taxi würde laut Stadt Wetter mit Taxischein, den ein Hausarzt ausstellen kann, ebenfalls fünf Euro pro Fahrt kosten.

Klar sei: Jeder soll aus Wetter das Impfzentrum in Ennepetal erreichen können, so Fiedler. Im seltenen Fall, dass jemand wegen eines nachweislich geringen Einkommens keine der dargestellten Möglichkeiten nutzen kann, übernehme die Stadt die Taxikosten (mit Zuzahlung von fünf Euro pro Fahrt).

Lob für Busverbindung

Zudem weist ein Leser auf die aus seiner Sicht „komfortable Busverbindung“ von Wetter zum Impfzentrum in Ennepetal hin. Die Schnellbuslinie SB 38 (Hattingen-Mitte bis Ennepetal Busbahnhof) fährt stündlich und hält hier im Stadtgebiet in Wengern/Elbescheweg/Nordstraße, Wetter Bahnhof, Oberwengern, Grundschöttel, Rechenzentrum Volmarstein (RZV) und fährt weiter über Silschede, Gevelsberg Bahnhof nach Ennepetal Busbahnhof. An der Endstation steigen Fahrgäste dann in den Bus 550 um, dieser erreicht dann das Impfzentrum nach insgesamt 52 Minuten. „Vielleicht würde dieser Hinweis so manchen Ratlosen etwas beruhigen“, so der Wetteraner.

Eine schnellere Variante mit zehn Minuten Zeitersparnis bietet der Rhein-Ruhr-Express, wobei Fahrgäste dann zweimal in die Buslinien 551 und 608 umsteigen müssen.