Die Steinbildhauerei von Timothy C. Vincent aus Wetter hat das Ausbildungssiegel für ausgezeichnete Ausbildungsarbeit von NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund (rechts), empfangen

Handwerkskammer Ausbildung: Ehrung für Steinbildhauerei Vincent in Wetter

Wetter/Dortmund. Die Steinbildhauerei von Timothy Vincent aus Wetter erhielt von der Handwerkskammer das Siegel für Ausbildungsqualität. Zwei Azubis trumpfen auf.

26 Handwerksunternehmen, die sich in vorbildlicher Weise für die Ausbildung junger Menschen engagieren und bei der Nachwuchsgewinnung sowie Fachkräftebindung besonders erfolgreich sind, erhielten kürzlich das Siegel für Ausbildungsqualität der Handwerkskammer (HWK) Dortmund ausgezeichnet. Der nordrhein-westfälische Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann und Kammer-Präsident Berthold Schröder überreichten die Auszeichnungen, passend zum Tag des Handwerks.

Diese Ehrung für eine besonders gute und engagierte Ausbildung junger Menschen gibt es seit 2020. Zu den ausgezeichneten Betrieben gehören auch drei Firmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis: die Steinbildhauerei Vincent aus Wetter, Dachdeckermeister Karsten und Robert Neumann aus Schwelm und Scheffler Mobilität aus Hattingen.

Azubis als Fachkräfte von morgen

„Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen“, sagte HWK-Präsident Berthold Schröder. „Mit dem Ausbildungssiegel möchten wir daher jenen Unternehmen danken, die sich in besonderem Maße bei der Ausbildung von Nachwuchskräften einbringen.“ Deren Engagement trage maßgeblich zur Fachkräftesicherung in der hiesigen Region bei – „und das verdient unsere Anerkennung. Gleichzeitig möchten wir mit diesen guten Beispielen andere Unternehmen ermutigen, jungen Menschen eine Ausbildung und damit einen chancenreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen.“

Bei der 2003 in Wetter gegründeten Steinbildhauerei Vincent sind aktuell drei Mitarbeitende beschäftigt. Zu den Beschäftigten des auf der Gestaltung von Grabmalen, Skulpturen und Objekten spezialisierten Unternehmens zählen derzeit neben Timothy C. Vincent als Inhaber, Feinmechaniker und Diplom-Ingenieur für Werkstofftechnik zwei Auszubildende im Steinbildhauerhandwerk.

Seit 2005 bietet der Betrieb aus der Reme-Straße im Schöntal Ausbildungen in diesem Gewerk an. Bislang gab es insgesamt sechs Azubis, darunter auch zwei Frauen. Inhaber Timothy C. Vincent: „Eine gute handwerkliche Ausbildung kann nicht nur ein Fundament für eine unternehmerische, sondern auch für eine soziale Selbstständigkeit sein, die zu einem selbstgelingenden Leben beitragen kann.“ Der Ausbilder trage dabei eine große Verantwortung: Er müsse über die Eignung jedes potenziellen Auszubildenden, über den Gang der Ausbildung und die Ausbildungstiefe entscheiden sowie die Persönlichkeit des Azubis über die gesamte Lehrzeit im Blick haben.

Kurzfilm mit Bildern aus der Harkortstadt Die Handwerkskammer hat einen Kurzfilm mit sechs Unternehmensporträts von geehrten Betrieben (darunter auch jenes von Timothy Vincent) im Internet auf YouTube veröffentlicht. Der Link: https://www.youtube.com/watch?v=2dVAYbeaGhs oder mit der Schlagwortsuche „Siegel für Ausbildungsqualität - Handwerkskammer Dortmund“. Weitere Infos zum Thema auf www.hwk-do.de/ausbildungssiegel

Wie verantwortungsvoll hierbei eingewirkt wird, werfe auch immer ein Licht auf den Ausbilder und seine Herangehensweise in der Vermittlung des Wesentlichen des jeweiligen Gewerks. „Die Ehrung mit dem Ausbildungssiegel bestätigt mir, dass die Art und Weise, wie das handwerkliche Wissen zur Ausübung des Berufes als Steinbildhauer in der Steinbildhauerei Vincent vermittelt wird, die richtige ist“, meint Timothy C. Vincent.

Leistungswettbewerb: 34 Kammer-Gewinner stehen fest

In diesem Jahr lässt das Handwerk qualifizierte Nachwuchskräfte bereits zum 70. Mal gegeneinander antreten. Der Bewerbungsschluss beim Wettbewerb „Profis leisten was“ (PLW) war Ende August. Rund 3000 Junghandwerker aus ganz Deutschland haben sich für Europas größten Berufswettbewerb beworben. Jetzt stehen 34 Sieger aus dem Bezirk der Handwerkskammer Dortmund fest.

10 Frauen und 24 Männer zählen zu den ersten Gewinnern des Kammerbezirks. Ermittelt wurden die Finalisten anhand der Ergebnisse der praktischen Abschluss- und Gesellenprüfung. In den nächsten Wochen geht der Wettbewerb auf Landesebene weiter. Die Besten von ihnen werden Ende Oktober in Bielefeld ausgezeichnet. Und sie messen sich dann schließlich auf Bundesebene; die Abschlussfeier findet Anfang Dezember in Berlin statt.

Darunter sind auch als Technischer Modellbauer in einer Gießerei der Herdecker Kai Knittel mit seinem Ausbildungsbetrieb, der Leon GmbH aus Wetter (Modell- und Werkzeugbau an der Knorr-Bremse) sowie die angehende Orthopädietechnik-Mechanikerin Luzie Hoppe aus Wetter, die ihre Ausbildung im Sanitätshaus Schock in Dortmund absolviert.

