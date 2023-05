Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Hengsteysee; Eine Person wurde zusammengeschlagen und landete im Wasser. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die mutmaßlichen Schläger flüchteten mit einem Schlauchboot.

Schwere Verletzungen Ausflug am Vatertag eskaliert: Mann in Hengsteysee geprügelt

Herdecke/Hagen. Ein Vater und sein Sohn prügeln an Christi Himmelfahrt auf den Besitzer des Cafe Seeschlösschen ein. Das Opfer stürzt dabei in den Hengsteysee.

Am Vatertag paddelte eine Fünfer-Gruppe mit zwei Schlauchbooten auf dem Hengsteysee. Die Gruppe wollte gegen 18 Uhr an einer Insel (Mäuseturm) im See gegenüber dem Cafe Seeschlösschen anlegen. Das bemerkte der Besitzer (64) des Seeschlösschens und sprach die Gruppe vom Ufer aus an. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wies der Mann die Gruppe darauf an, dass es verboten sei. Vater (66) und Sohn (37) paddelten daraufhin ans Ufer – dort eskalierte offenbar die Situation. Beide prügelten nach Zeugenhinweise auf den Mann ein und schubsten oder traten ihn dann in den Hengsteysee.

Zeugin kann Fotos von Tatverdächtigen machen

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte. Es folgte ein Großeinsatz für die Feuerwehr Hagen und Herdecke. Die beiden mutmaßlichen Schläger flüchteten auf ihr Schlauchboot und paddelten davon. Die Zeugin konnte noch Fotos von den beiden Verdächtigen machen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der Besitzer des Seeschlösschens selbstständig, aber schwer verletzt aus dem Wasser retten.

Opfer kommt schwer verletzt in Dortmunder Spezialklinik

Nach notärztlicher Erstversorgung kam der Mann mit einer schweren Kopfverletzung in eine Dortmunder Spezialklinik. Mehrere Streifenwagen suchten nach der flüchtigen Schlauchboot-Gruppe. Feuerwehr und DLRG unterstützen die Suche auf dem Hengsteysee mit Booten. Auf einem Steg auf Hagener Seite konnte die Gruppe schließlich angetroffen werden – Vater und Sohn bekamen nach Angeben der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

