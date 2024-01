Ausflugstipp für die ganze Familie mit Entdeckungstour

Wetter/Herdecke Freitagabend geht es zum Kabarett, Samstag zu Tanz und Trödel, am Sonntag mit der Familie ab ins Museum. Das sind die Tipps fürs Wochenende.

Tanzen, Trödel und Tradition. So könnte man das kommende Wochenende gut zusammenfassen. Dazu wird auch noch gelacht. Wer nach den eisigen Temperaturen wieder einmal an die Luft möchte, der kann sich am Wochenende auf den Weg auf einer der vielen Veranstaltungen rund um Wetter und Herdecke machen. Hier unsere Tipps:

Anspruchsvolles Kabarett in Hagen

Mit Sulaiman Masomikommt am kommenden Freitag ein aufstrebender, junger Kabarettist in das Hagener Kulturzentrum Pelmke. Der Kölner spielt in seinem vierten Solo-Programm „Das Leben könnt´so schön sein“ mit den verschiedenen Idealvorstellungen der multikulturellen Gesellschaft in Deutschland und wie diese meist nicht so eintreffen, wie sie gedacht werden. In seinem Programm erzählt der gebürtige Afghane über das Leben als Migrant oder die Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Stets humorvoll und doch mit ernstem Hintergrund regt er dabei sein Publikum zum Nachdenken an. Die Besucher dürfen sich bei Masomi auf einen „eleganten Mix irgendwo zwischen Stand-up, Kabarett, Poesie und vielleicht sogar Musik“ freuen.

Sulaiman Masomi in der Pelmke in Hagen. Fr., 26. Januar. Einlass: 19:30 Uhr. Eintritt in der Abendkasse: 18 Euro.

Nachtflohmarkt in Dortmund

Am Samstag findet im Dortmunder Kulturort „Depot“ der erste Nachtflohmarkt des neuen Jahres statt. Der beliebte Trödelmarkt in der alten Eisenbahnhalle in der Dortmunder Immermannstraße zieht seit vielen Jahren immer wieder hunderte Besucher von nah und fern in seinen Bann. Zwischen 17 und 23 Uhr können die Trödel-Fans hier in den Sonnenuntergang shoppen und stöbern. Neben dem ein oder anderen Schnäppchen gibt es beim Nachtflohmarkt auch immer ein musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm. Dieses Mal wird unter anderem das DJ-Kollektiv ME*HU aus Dortmund den Besuchern mit minimalistischen Sounds eine angenehme Hintergrundmusik bescheren.

Nachtflohmarkt im Dortmunder Kulturort „Depot“, Immermannstr. 29. Sa., 27. Januar ab 17 Uhr. Eintritt: 3 Euro.

Zurück in die 80er und 90er Jahre

Für alle diejenigen, die am Wochenende noch das Tanzbein schwingen wollen, bieten sich gleich zwei tolle Partys in der Region an. In den Hagener Elbershallen kann neben dem Klassiker der Discothek Capitol am Samstag auch in der Bar Essence getanzt werden. Die Veranstalter verwandeln dabei das Restaurant in eine Tanzhalle. Dazu servieren sie die besten Hits aus den 80er und 90er Jahren.

80s Vs. 90s Party im Essence in Hagen. Sa., 27. Januar, ab 21 Uhr. Eintritt AK: 15 Euro.

Wer den Weg lieber in die Nachbarstadt nach Witten auf sich nehmen und trotzdem nicht auf die Hits der 80er Jahre verzichten will, der kann am Wochenende auch in der Wittener Werkstadt glücklich werden. Am Samstag steigt dort die beliebte 80’s Party. Hits von Depeche Mode, Simple Minds oder Madonna sind dabei sicher in der Plattenkiste. Auf dem zweiten Floors gibt es zusätzlich Punk, Gothic und Wave auf die Ohren.

80´s Party in der Wittener Werkstadt. Sa., 27. Januar, ab 22 Uhr. Eintritt: 8 Euro

Familiensonntag auf Zeche Zollern

Das LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund bietet am kommenden Sonntag wieder spannende Einblicke in das Leben der Bergleute des Ruhrgebiets. Anders als zu den gewohnten Museumsführungen wird das Programm beim Familiensonntag vor allem auf die jüngsten Besucher der alten Zeche angepasst. Los geht es dabei um 12 Uhr mit der Kinderführung „Weg des Bergmanns“. Von 13 bis 15 Uhr können die Nachwuchs-Bergleute dann in der Kinderwerkstatt nach Herzenslust basteln. Um 15 Uhr gibt es dann noch einmal die Familienführung „Schloss der Arbeit“ (Ab 7 Jahren). Da steht einer Entdeckungstour „Unter Tage“ nichts mehr im Wege.

Der Familiensonntag auf Zeche Zollern in Dortmund. So., 28. Januar, 12 Uhr. Eintritt inkl. Bastelmaterialien: 3 Euro

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter