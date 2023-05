Ausflugtipp Wetter und Herdecke: Wikinger und Frühlingsmarkt

Am Kemnader See ist an Land und auf dem Wasser viel los.

Am Wochenende lockt ein Mittelalter-Spektakel zum Kemnader See. Naturfreunde kommen im Dortmunder Westfalenpark zum Zug. Dazu noch weitere Tipps.

Tradition bei Essen Original und Wikinger am Kemander See. Industrietechnik, Tanzen in Dortmund oder Flanieren auf dem Frühlingsmarkt: All das bietet das kommende Wochenende. Blümchen kaufen nicht vergessen: Am Sonntag ist Muttertag.

Frühlingsmarkt im Westfalenpark

Für Blumenfreunde und Outdoorfans bietet der kommenden Sonntag beste Voraussetzungen für einen Spaziergang durch den Westfalenpark in Dortmund. Beim Frühlingsfest stellen etliche Gärtnereien, Baumschulen oder Rosenhändler ein buntes Potpourri aus Pflanzen und Blumen aus. Die beste Möglichkeit, um noch schnell ein Sträußchen für die Mama zu ergattern.

Frühlingsmarkt im Dortmunder Westfalenpark. Am 14. Mai. 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Wikinger am Kemnader See

Ein echtes Mittelalter-Spektakel erwartet die Besucher am kommenden Wochenende am Kemander See in Witten. Über 50 Stände und Zelte laden ein, um Handel zu treiben oder das handwerkliche Geschick der Wikinger zu bestaunen. Außerdem werden Wikinger-Schiffe am Hafen-Heveney anlegen, die mit Interessierten sogar in See stechen. Livemusik und artistische Vorstellungen runden das Programm ab. Am Abend wird der Drache „Fangdorn“ mit viel Feuer die Besucher in Aufregung versetzen.

Mittelalter-Spektakel am Kemnader See. 13. und 14 Mai. Hafen Heveney in Witten. Ab 11 Uhr. Eintritt: 10 Euro, Kinder 5 Euro, historisch gekleidete Gäste 8 Euro.

Führung im Koepchenwerk

Das Herdecker Pumpspeicherkraftwerk und das denkmalgeschützte Koepchenwerk kann niemand am Hengsteysee übersehen. Ein Stück Industriekultur, welche sich lohnt, genauer erkundet zu werden. Seit Jahren bietet die Industriedenkmal-Stiftung als Eigentümerin Führungen durch die Maschinenhalle am Ufer an. So auch wieder am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils um 14 und 15 Uhr. In der 45-minütigen Führung „erfahren Sie Wissenswertes über die Funktion und Geschichte des bedeutenden Monuments der Energiewirtschaft.“

Treffpunkt ist am Haupteingang an der Seeseite des Koepchenwerks. Der Eintritt beträgt 5 Euro (für Kinder frei).

Essen Original

Vom 12. Bis zum 14. Mai heißt es wieder „Essen Original“. Dabei verwandelt sich die Essener Innenstadt seit jeher zu einem echten „Umsonst & Draußen“-Festival mit hochrangigen Showacts. In diesem Jahr wird der Pop-Musiker „Joris“ Headliner auf dem traditionsreichen Festival sein. Viele kleine und große Bühnen, gastronomische Stände und allerlei Überraschungen locken jedes Jahr hunderttausende Besucher an.

Essen Original in der Essener Innenstadt. 12. bis 14 Mai. Eintritt frei.

Ü30 „Spring Special“ im FZW

Das Dortmunder Freizeitzentrum West (FZW) neben dem U-Turm ist bekannt für seine Ü30-Partys. Am kommenden Wochenende kann beim „Spring Special“ in der Halle zu Charts-Klassikern aus Pop, Dance, House oder im Club zu dem Besten aus 30 Jahren Rock, Pop oder Alternative nach Herzenslust getanzt werden.

Ü30 „Spring Special“ im FZW Dortmund. Sa. 13 Mai, Beginn 22 Uhr. Eintritt 12 Euro.

