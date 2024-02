Ausgerechnet Palästina: Weltgebetstag der Frauen in Wetter

Wetter/Herdecke Einmal im Jahr beten weltweit Frauen für ein Land. Als Palästina ausgewählt wurde, war mit dem blutigen Überfall auf Israel nicht zu rechnen.

Am 1. März wird der Weltgebetstag 2024 in unzähligen ökumenischen Gottesdiensten begangen. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Auch in Wetter wird der Weltgebetstag von Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern ökumenisch gefeiert. „... durch das Band des Friedens“ – so ist der Gottesdienst zum Weltgebetstag aus Palästina überschrieben. Dieser Titel greift den zentralen biblischen Text des diesjährigen Wortgottesdienstes aus dem Brief an die Gemeinde Ephesus auf: „Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält“.

Angesichts der durch die aktuellen Ereignisse in Palästina bestehenden Lage schreibt das Deutsche Komitee des Weltgebetstags der Frauen: „Die Gottesdienstordnungen für den Weltgebetstag am ersten Freitag im März haben lange Entstehungsgeschichten. In Deutschland war diese mit der Veröffentlichung der Liturgie im September 2023 zunächst abgeschlossen. Angesichts der dramatischen Ereignisse in Israel und Palästina seit dem 7. Oktober hat das deutsche Weltgebetstags-Komitee eine aktualisierte Version der Gottesdienstordnung erarbeitet und im Januar 2024 herausgegeben. Diese dient bundesweit als Grundlage für tausende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag.“

So hat es auch Pfarrer Karsten Malz beim ökumenischen Vorbereitungstreffen im evangelischen Gemeindehaus an der Bismarckstraße in Alt-Wetter gesagt. Er ließ die evangelischen und katholischen Trägerinnen des Weltgebetstages wissen: „Dass es gerade dann, wenn es um Israel geht, einer besonderen Sensibilität und Solidarität unsererseits bedarf, ist uns wohl allen klar.“ Allerdings dürfe der Anschlag der Hamas und die Solidarität mit Israel kein Grund sein, „das Leid der palästinensischen Bevölkerung zu ignorieren.“

Die Termine für Wetter und Herdecke

Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) der Gemeinde St. Augustinus und Monika lädt zum ökumenischen Weltgebetstag am 1. März in die Kirche an der Windecke 20 in Grundschöttel ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Ein Gottesdienst zum Weltgebetstag in Wengern wird am 1. März ab 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Trienendorfer Straße 24 stattfinden – mit anschließendem Kaffeetrinken.

Bereits am Samstag, 17. Februar, läuft von 10 bis 12.30 Uhr ein Frauenfrühstück anlässlich des Weltgebetstages im evangelischen Gemeindehaus in Wengern.

In Alt-Wetter gibt es am 1. März um 15.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Lutherkirche

Die Herdecker Kirchengemeinden werden den Weltgebetstag am 1. März um 16 Uhr im Saal des Philipp-Nicolai-Hauses ausrichten.



