So sah die AVU Krone 2020 aus: Moderator Stefan Erdmann (links) interviewt Vorstand Träris im Betriebsrestaurant des Versorgers.

Unterstützung AVU lobt wieder Krone für Ehrenamtler in den Vereinen aus

Ennepe-Ruhr. Die AVU will Vereine in der Region auch 2021 mit der AVU Krone unterstützen (Bewerbung bis 12. März). Es gibt aber Änderungen für den Wettbewerb.

Viele Vereinsprojekte waren im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht möglich. Das Coronavirus verhinderte vielfach, dass Vereine auf gewohnte Einnahmequellen zurückgreifen konnten. Die Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen (AVU) will deshalb mit der AVU Krone die ehrenamtlich Aktiven auch in 2021 unterstützen.

Dabei gibt es bei dem Engagement-Wettbewerb des regionalen Versorgungsunternehmens einige Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren: Der Verein als solcher steht im Mittelpunkt – und nicht mehr einzelne Projekte oder Aktionen. „Wir möchten die Vereine so unterstützen. Ihre Arbeit unter Pandemie-Bedingungen ist anerkennenswert“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris.

Zum Prozedere: Vereine und Gruppen bewerben sich auf der Aktionswebsite avu.de/krone und tragen dort Angaben zum Verein ein. Und weil die AVU Krone 2021 ausschließlich digital stattfindet, bittet das Unternehmen um ein Vorstellungs-Video. Bewerben können sich die Vereine weiterhin bis zum 12. März 2021.

„Es wird die interaktivste Krone aller Zeiten“, erklärt Marketing-Leiter Daniel Flasche.

Vorstellungs-Show als neue Idee

Hinzu kommt ein neues Element: die digitale Vorstellungs-Show am 31. März 2021. Ab diesem Termin können Fans für ihren Favoriten abstimmen. Das „Voting“ ist – ebenfalls neu – so aufgebaut, dass Teilnehmer einmal pro Tag abstimmen können. „Am besten ist es, wenn die Vereine viele Menschen motivieren, bei der Abstimmung mitzumachen“, so Flasche weiter.

Preisträger aus Wetter Weitere Informationen zur Bewerbung, zu den Terminen und zur Abstimmung gibt es im Internet (www.avu.de/krone). 2020 verkündete die AVU, dass es 42 Gewinnerprojekte gab. In der Liste tauchten unter anderem RSC Tretlager Ruhr, Behinderten-Sportgemeinschaft, Hegering Volmarstein, Kinderschutzbund, Karnevalsfreunde und SC Wengern auf.

Höhepunkt soll dann die digitale Live-Show am 29. April 2021 sein: Während dieser „Krönung“ kann auch wieder für den Lieblingsverein abgestimmt werden. Und dieses Zusatzvoting mache 50 Prozent der Endplatzierungen aus. So bleibe die Abstimmung spannend bis zuletzt. „Ich bin gespannt auf die interaktive Live-Show. Letztes Jahr haben wir gute Erfahrungen gemacht und viel positive Resonanz für diese neue Veranstaltungsform bekommen“, sagt AVU-Chef Träris.

Mit digitalen Formaten hat das Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt gute Erfahrungen gemacht – nicht nur die AVU Krone lief im letzten Jahr über digitale Kanäle. Die Empfänger der traditionellen Weihnachtsspende wurden im Zuge einer Facebook-Aktion von den Kunden vorgeschlagen.

Die AVU unterstützte den Gevelsberger Kirmesverein und den DRK-Kreisverband. Die AVU Netz spendete an die Lebenshilfe Hattingen und an die Dacho Schwelm als Dachorganisation der dortigen Nachbarschaften. Alle vier Vereine erhielten je 2671 Euro. Zum Zeitpunkt der Aktion gab es 2671 AVU-Fans bei Facebook. Und pro Fan spendete die AVU-Gruppe vier Euro an vier Vereine.