AWO-Kita Schmandbruch öffnet Weihnachtsbäckerei für Kinder

Volmarstein. Die Kinder des AWO-Familienzentrums am Schmandbruch erlebten eine abwechslungsreiche Adventsaktion. Eltern konnten in Ruhe Besorgungen erledigen.

Am Samstag gab es im AWO-Familienzentrum am Schmandbruch eine besondere Adventsaktion für die Kindergartenkinder. Bis zum frühen Nachmittag hatten sie die Möglichkeit, gemeinsam kreativ zu werden und die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Aus Butterkeksen und Zuckerguss wurden Schneehäuschen gebaut und liebevoll mit Gummibärchen und Schokolinsen dekoriert.

Die Kinder sangen dazu fröhlich beim Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ mit, wobei das Naschen natürlich auch nicht zu kurz kam. Beim Bastelangebot gestalteten die Kinder einen individuellen Baumschmuck für zuhause, indem sie rote Kugeln mit Schneemann-Familien bedruckten. Als Mittagssnack hatten die Erzieherinnen und Erzieher warme Bockwürstchen mit Brötchen und Ketchup vorbereitet.

Die Kinder genossen den besonderen Adventssamstag sehr. „Toll, dass wir so viel machen konnten“, hörte man beim Abschied. „Am besten fand ich die Butterkeks-Häuschen!“ – da waren sich die meisten einig.

Die Eltern waren ebenso dankbar für die Idee und den ungewöhnlichen Samstagvormittag. Der freigewordene Zeitraum am Wochenende wurde unter anderem gerne dafür genutzt, um in Ruhe weihnachtliche Besorgungen zu erledigen. „Auch das Team hat die Stunden abseits der Alltagsroutine als eine entspannte und schöne vorweihnachtliche Aktion empfunden“, erzählte Charline Küpper, die Kita-Leiterin, am Nachmittag. So war es insgesamt ein gelungener Samstag im Vorweihnachtstrubel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter