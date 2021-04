Azubis: Mehr als 1000 Lehrstellen im Kammerbezirk unbesetzt

Ennepe-Ruhr/Dortmund. Angehende Handwerker auch aus Wetter oder Herdecke werden in der Region gesucht. Kontakte über digitales Azubi-Speed-Dating ab dem 19. April.

Für viele junge Menschen endet bald die Schulzeit. Die berufliche Orientierungsphase muss inmitten einer globalen Pandemie stattfinden. In dieser herausfordernden Zeit bietet laut Mitteilung eine Karriere im Handwerk beste Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für jene, die auf der Suche nach einem anspruchsvollen und erfüllenden Beruf sind. „Wie stabil und zukunftsstark das Handwerk auch in Zeiten von Corona ist, hat sich seit dem vergangenen Jahr erneut gezeigt“, sagt Olesja Mouelhi-Ort. Die Geschäftsführerin der Handwerkskammer Dortmund (auch für Wetter und Herdecke zuständig) berichtet von mehr als 1000 Lehrstellen im Bezirk, die derzeit unbesetzt seien. Vor allem in den Berufen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (Bäcker). Hauptgrund seien Corona-bedingte Ausfälle von zahlreichen Infoveranstaltungen und Karrieremessen.

Vom 19. April bis 28. Mai können Ausbildungssuchende und Handwerksbetriebe beim digitalen Azubi-Speed-Dating Kontakte knüpfen (Info: www.hwk-do.de/ausbildung).